شوف عروض العثيم لشهر رمضان خصومات تنزيلات بأسعار منافسة

تعتبر أسواق عبد الله العثيم من أكبر الأسواق التي تخصصت في البيع بالتجزئة في جميع المنتجات التي تخص كل أسرة داخل المملكة العريية السعودية فأسواق العثيم فيها كل ماترغبين به من أجهزة كهربائية وأدوات منزلية ومواد غذائية ومنظفات وتقدم أسواق العثيم لكل عملائها بمناسبة شهر رمضان المبارك أفضل وأجود المنتجات بأقل الأسعار وبتخفيضات وخصومات هائلة، واليوم سنتعرف على بعض العروض الموجودة بداخل أسواق العثيم.

تخفيضات العروض من العثيم مأكولات رمضان بسعر مغري

كما عودنا العثيم في أن يطرح العروض في كل المناسبات ويطرح ما يحتاج له العملاء بأسعار رخيصة تنافس بها باقي الأسواق المختلفة المنتشرة في المملكة العربية السعودية، فاستمع معنا بمعرفة أسعار عروض رمضان بالعثيم وكل أسواقه المنتشرة في أرجاء المملكة

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية

متاح شاشة إمبيكس سمارت بحجم 40 بوصة متوفر بسعر 599 ريال سعودي بدلا من 899 ريال سعودي. شاشة سوبر جنرال إل أي دي بحجم 55 بوصة متوفرة بسعر 1099 ريال سعودي بدلا من 1699 ريال سعودي. مقلاية هوائية بانيكس بسعة 2.5 لتر متوفرة بسعر 169 ريال سعودي بدلا من 327 ريال سعودي متوفرة باللون الأسود، وتساعدك هذه المقلاية في عمل البطاطس المقلية وجميع أنواع الدجاج بدون إستخدام زيوت وتقديمها لأسرتك بطريقة صحية. فرن هومر كهربائي بسعة 45 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدلا من 369 ريال سعودي، ويمكنك عمل الفطائر والبيتزا وجميع المعجنات والأكلات به. عصارة حمضيات أي تي سي بسعر 39 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي، والتي تجعلك دائما ماتقدمين العصائر الفريش والطازجة وخاصة عصير البرتقال المفيد في أيام الشتاء.

عروض أسواق العثيم على الأدوات المنزلية