شوف خصومات 50% في مكتبة جرير Jarir بالسعودية على الجوالات اليوم

عروض مكتبة جرير Jarir تعتبر من أفضل العروض التي تقدم على جميع أنواع الجوالات، واللاب توب والساعات وغيرهم من الأجهزة الإلكترونية، التي لا أحد يستغنى عنها في حياته، خاصة العملية، مما يجعل تلك المكتبة تحرص على تقديم العروض المميزة بشكل دائم، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال اليوم عروض جرير.

عروض مكتبة جرير Jarir بالسعودية اليوم:

توفر مكتبة جرير بالسعودية عرض خاص على جوال ابل iphone 6 الجيل الرابع، وجوال سامسونج Galaxy اس ٦ Edge بلس، كما تقدم مكتبة جرير خصم على جوال سامسونج Galaxy Note 5 الجيل الرابع، وجوال جلاكسي Grand prime الجيل الرابع، وجوال هواوي P8 لايت، وهاتف ابل iPhone 7، وجوال سوني Xperia زد 2، وجوال سامسونج Galaxy Grand نيو، وجوال هونز X8 سعة 128 جيجابايت 6 رام لونه أسود منتصف الليل وفضي و محيطي أزرق، وجوال ابو رينو 7 برو سعة 256 جيجابايت و12 رام لونه ازرق استارترايلس وأسود، وجوال ابو رينو 7Z سعة 128 جيجابايت 8 رام لونه طيف قوز قزح وأسود كوزميك، وجوال هواوي نوفا SE 9 سعة 128 جيجابايت 8 رام لونه الكريستال الأزرق وأسود منتصف الليل وأبيض، ولاب توب اتش بي الكل في واحد الجيل الحادي عشر، ولاب توب لينوفو 5 ايديا باد 14 بوصة الجيل الحادي عشر.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية بالسعودية:

ساعة يد ابل واتش الاصدار 417 GPS تدعم الشرائح الإلكترونية لونها سماء الليل وفضي وأخضر، وساعة يد واتش الاصدار 457 GBS تدعم الشرائح الإلكترونية لونها سماء الليل ولون ضوء النجوم، وجوال شاومي 11T سعة 256 جيجابايت و8 رام لونه أزرق سماوي وأبيض مون لايت، وجوال شاومي 11 لايت NE 5G سعة 128 جيجابايت و8 رام لونه أزرق زاهي والخوخ الوردي، ولاب توب اتش بي بافيليون الجيل الحادي عشر، ولاب توب اسوس فيفو بوك 15 الجيل الحادي عشر، ولاب توب هواوي ميت بوك دي 14 الجيل الحادي عشر، وجوال سامسونج جالكسي رد فليب 3 سعة 256 جيجابايت و 8 رام وزنه أسود، ولاب توب هواوي ميت بوك دي 15 الجيل الحادي عشر، وجوال ابل ايفون 13 سعة 256 جيجابايت لونه أخضر، ولاب توب اسوس X515 الجيل العاشر.