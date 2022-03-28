واخيرا الطريقة الرسمية لشحن شدات ببجي مجانًا….تعرفوا عليها

تعد لعبة ببجي من أكثر ألعاب الفيديو التي لاقت إقبال كبير من خلال محبي الألعاب، وذلك من مختلف الفئات العمرية ولعل هذا ما جعل عدد تحميل اللعبة من المتجر في تزايد ملحوظ منذ إصدارها الأول، وظهر ذلك من خلال عدد التحميلات الخاص باللعبة والتي يتزايد يوما بعد يوم، ومن خلال موقعنا سنتحدث معكم اليوم عن الطريقة الصحيحة للتعرف على خطوات شحن شدات ببجي بشكل سهل وبسيط.

شحن شدات ببجي

يتم شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي للعبة، وذلك بناءً على تحذيرات الشركة المنتجة للعبة من بعض المواقع التي انتشرت مؤخرا، والتي تعرض حساب اللاعبين للاختراق وأحيانا الغلق والاستيلاء على الحساب، لذا يجب التأكد من الشحن بالطرق المثالية التي لا تمثل خطورة على حسابك، ومن أفضل الطرق التي تمكنك من شحن شدات ببجي ما يلي:

الدخول من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة.

يمكنك التسجيل من خلال اسم المستخدم بالإضافة إلى رقم المرور والآي دي الخاص باللاعب.

بعد تسجيل الدخول يقوم اللاعب باختيار أيقونة شحن الشدات، والتي منها يتمكن من اختيار عدد الشدات التي يود شرائها.

بعد ذلك عليك اختيار وسائل الدفع المناسب لكل لاعب من الوسائل التي يوفرها الموقع الخاص باللعبة، والتي على الأغلب تكون بطاقات الائتمان.

بعد ذلك عليك اختيار وسائل الدفع المناسب لكل لاعب من الوسائل التي يوفرها الموقع الخاص باللعبة، والتي على الأغلب تكون بطاقات الائتمان. لابد من تأكيد طلب الشراء حتى يتم تحويل شدات ببجي على حساب اللاعب في ببجي، والتي يتم تحويلها فور تأكيد عملية الشراء.

مميزات شدات لعبة ببجي

تعد شدات ببجي العملة الافتراضية التي لا يستغنى عنها اللاعب على الإطلاق، وذلك حتى يتمكن من شراء كافة احتياجات اللعبة من الملابس الخاصة بالشخصيات، ذلك بالإضافة إلى مختلف أنواع الأسلحة الحديثة التي يشارك بها اللاعب في مواجهة المنافسين في الفرق الأخرى، كما تعمل شدات ببجي على تحسين مستوى اللاعب حيث تساعده بسهولة من الانتقال من مرحلة لأخرى بشكل أسرع.