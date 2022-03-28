من يتجسس عليك….. اكتشف من يطلع على جميع محادثاتك وصورك بـ 3 خطوات فقط.. واحمي نفسك قبل فوات الأوان

يجب أن نشير أن هناك طرق مختلفة يمكنكم بكل سهولة من خلالها معرفة من يراقبك على الواتس وبالطبع قد يستطيع هذا الشخص معرفة كافة الرسائل الخاصة بك والصور وجميع المحادثات التي تتم بينك وبين الآخرين، وفي هذه الحالة قد تفقد بالطبع الخصوصية في جميع المحادثات الخاصة بك ويمكنكم من خلال هذا المقال معرفة من يراقبك على الواتس وكيفية التخلص من هذه المراقبة أيضاً، حيث أن الواتساب يعمل دائما على منح المستخدم العديد من المميزات التي تيسر له استخدام تطبيق الواتساب حيث يعتبر من أكثر التطبيقات استخدام حول العالم.

معرفة من يراقبك على الواتس اب

يجب عليكم في البداية معرفة من يراقبك على الواتس اب ولكن يجب معرفة الطريقة التي يتم من خلالها بكل سهولة ربط حسابك في الواتس اب على الهاتف الخاص بك بجهاز الكمبيوتر حيث يمكنكم بكل سهولة الدخول على رابط الواتس اب ثم يجب عليكم مسح الرمز المربع بالجوال وذلك بعد فتح تطبيق الواتساب حتى يتم ربط حساب على الواتساب بجهاز الكمبيوتر او الاب توب حيث يجعل كل ذلك جميع الرسائل والمحادثات الخاصة بكم تظهر على الكمبيوتر الذي تم ربط الجوال به عن طريقة واتس اب ويب الذي تم إطلاقه تسهيلا على جميع المستخدمين في استخدام الواتساب على الكمبيوتر وهذا يجعلهم يستخدمون التطبيق بشكل أسهل وبالطبع يمكنكم معرفة من يراقبك على الواتساب يمكنكم الان التأكد من ربط تطبيق الجهاز على جهاز أخر.

خطوات معرفة من يراقبك على الواتس اب