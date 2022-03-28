تنظيف السجاد على الناشف في 5 دقايق بخلطات سحرية

تنظيف السجاد على الناشف، تنظيف السجاد على الناشف يعتبر من أهم الأمور التي تريد معرفتها كل سيدة، لكي يخفف عليها عبء وتعب غسيل السجاد في المنزل، أو توفير الأموال إذا تم غسيله في المغسلة، مما يجعلنا البوم نتحدث في مقالنا هذا عن طرق تنظيف السجاد على الناشف.

طرق تنظيف السجاد على الناشف:

الطريقة الأولى:

اخلطي كميات مناسبة من مساحيق التنظيف والملح الخشن، ومزيلات البقع جيدا، حتى تختلط مع بعضها البعض.

وزعي خليط الملح فوق سطح السجاد بأكمله، وخاصة على الأماكن التي يوجد بها بقع.

قومي بفرك السجاد لمدة عشر دقائق، بواسطة فرشاة تنظيف السجاد الخشنة، ثم اتركي الخليط فوق السجادة لمدة ساعة إلا ربع، حتى يتغلغل في السجاد.

استخدمي المكنسة العادية أو الكهربائية في إزالة الخليط الملح، وسوف تلاحظين اختفاء البقع والأوساخ من السجاد.

الطريقة الثانية:

امزجي عشرون جرام من النشا مع ثلاث ملاعق صغيرة من بيكربونات الصوديوم جيدا، حتى يختلطوا مع بعضهم البعض، ثم وزعيهم على الأماكن التي توجد بها بقع في السجاد.

قومي بتمشيط السجاد بالفرشاة الخشنة الخاصة لتنظيفه، ثم اتركي الخليط فوق السجادة لمدة ٣٠ دقيقة.

اشفطي خليط النشا بالمكنسة الكهربائية، وسوف تلاحظين اختفاء البقع والأوساخ من السجاد.

التنظيف العميق للسجاد:

هذا التنظيف يعتمد على إضافة القليل من الماء للخليط، وسوف نوضح ذلك في السطور القادمة:

كأس كبير خل أبيض.

نصف لتر ماء.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

ملعقة كبيرة من رائحة اللافندر.

زجاجة بها بخاخ.

طريقة التنظيف:

امزجي الخل مع مقدار الملح، والماء، ورائحة اللافندر جيدا، حتى يذوب الملح، ثم اسكبي الخليط في الزجاجة.