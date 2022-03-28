نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيلة جديدة….. يمكنك فتح أي جوال به رقم سرّي بأكثر من طريقة وبدون فورمات! في المقال التالي
في حالة نسيان كلمة السر قفل الهاتف، هناك بالطبع مجموعة من الطرق الذي تساعدكم على إلغاء قفل الهاتف وذلك في حالة نسيان الاستخدام كلمة المرور الخاص بها حيث يمكنكم فتح الهاتف الخاص بكم بكل سهولة من خلال مجموعة من الطرق البسيطة وبالطبع يمكنكم بكل سهولة فتح الجوال الخاص بكم من خلال حساب جوجل وبالطبع من المعروف أن الطريقة التي يتم استخدامها لهاتف اندرويد تختلف بالطبع عن طريقة استخدام الحساب الخاص بجوجل لفد تشفير كلمة المرور تبعاً لإصدار نظام التشغيل تابعوا معانا كافة التفاصيل خلال السطور القادمة.
فتح الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد ٤
- في البداية يجب عليكم تسجيل الدخول الخاصة بالهاتف الذي ترغب في فك تشفير كلمة المرور عليه.
- ثم بعد ذلك يجب عليكم إدخال كلمة مرور أو رمز غير صحيح عدة مرات متتالية عن طريق قفل الشاشة حتى يظهر لكم خيار نسيت النمط على شاشة الجهاز الخاصة بكم.
- كما أنه ثم بعد ذلك يجب عليكم النقر فور زر Forget mode ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور أيضا لحساب جوجل المرتبط بالهاتف حتى يمكنكم فد تشفير كلمة المرور الخاصة به.
فتح الأجهزة التي تعمل بنظام اندرويد وما فوق
ولفتح كل الأجهزة التي تعمل بأنظمة الاندرويد يكون بالخطوات التالية:
- حيث أنه في البداية يجب عليكم زيارة صفحة الويب الخاص بخدمة العثور على جهازي التي يتم تقديمها جوجل عبر احد متصفحات الويب المتوفرة على جهاز الكمبيوتر
- ثم بعد ذلك يجب عليكم الدخول إلى الخدمة باستخدام حساب جوجل المرتبط بالهاتف.
- كما أنه بالطبع هناك العديد من الطرق المختلفة الذي يمكنكم من خلالها فتح كلمة المرور الخاصة بكم ولكن هذه أفضل وأسهل الطرق الذي يمكنكم استخدامها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حيلة جديدة….. يمكنك فتح أي جوال به رقم سرّي بأكثر من طريقة وبدون فورمات! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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