شوف عروض شهر رمضان المميزة من panda وهايبر panda

وأقترب أجمل ثلاثون يوم بالسنة التي تفوح منهم نسائم عطره مليئة بالخير والبركة حيث تحتفل أسواق panda، هايبر panda، بقدوم شهر رمضان حيث تقدم أقوي العروض المميزة للأسبوع الرابع على التوالي التي تليق بجميع عملائها بفروعها المنتشرة بكل أنحاء المملكة العربية السعودية التي بداخلها وخارجها.

عروض شهر رمضان المميزة من panda وهايبر panda

بهذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم أبرز عروض مجلة بنده الأسبوعية والتي تقدم أقوي مهرجان للأسماك الطازجة والمأكولات البحرية الشهية، يتضمن العديد من الأسماك المختلفة والفيلية، كما تقدم أيضاً بقسم اللحوم أنواع كثيرة بين الطازج والبرد، بأقوى التخفيضات، وكنت أعتاد الجميع على لم شمل الأسرة والأصدقاء والأحباب تقدم لكم panda تشكيلة متنوعة على البقالة والسلع الغذائية لكي تختاري منها الأفضل لكٍ، يستمر العروض بجميع الفروع ولمدة أسبوع أو حتي نفاذ الكمية.

عروض البقالة والسلع التمونية من panda

أشكال متنوعة ومختلفة من مكرونة إيطالينو 5 حبات، وزن الحبة 400 جرام، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 24.75 ريال.

أكياس طحين أبيض من الأول يستخدم لجميع الأغراض وزن كيلو، 5 حبات بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.75 ريال.

عرض خاص من المراعي جبنه كريم قابلة للدهن 2 حبة × 500 جرام، سعر العبوة الترويجية 16.95 ريال بدلاً من 34.95 ريال.

عروض من شبيه قشطه بوك 10 حبات وزن القطعة 160 جرام، بسعر 19.95 ريال بدلاً من 35.00 ريال.

علبة شوفان أبيض من كويكر، 2 + 2 مجاناً وزن الحبة 500 جرام، بسعر 21.50 ريال بدلاً من 43.00 ريال.

أرز مزه بسمتي تاج محل، 5 كيلو، سعر 3 حبات 69.95 ريال بدلاً من 125.85 ريال.

دجاج مجمد من ساديا وزن القطعة 1.100 جرام سعر القطعة 14.95 ريال بدلاً من

كرتونه دجاج مجمد 10 قطع × وزن القطعة 1100 جرام، بسعر 128.95 ريال بدلاً من 165.95 ريال.

مهرجان الأسماك والمأكولات البحرية من أسواق panda