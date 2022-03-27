شوف عروض ساكو الجبارة على مختلف الأجهزة بخصومات ليس لها مثيل بمناسبة شهر رمضان الكريم SACO

عروض ساكو الجبارة تقدم أقوى عروضها الرمضانية التي يبحث عنها الكثيرون والكثيرون في مختلف أنحاء العالم، وخاصة المتسوقون في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما يبحثون عن أفضل العروض وأفضل الخصومات التي تمكنهم من شراء أكثر من نوع مختلف الأجهزة اللازمة لهم، وأيضاً على مقدار توفر المال لديهم. لذلك نخبرك عزيزي العمل لكي لا تحمل الهم والتفكير فقد قدمنا لكم من خلال هذا المقال كل ما تبحثون عنه من الأجهزة الرائعة بمناسبة شهر رمضان لا تفوت العرض.

أقوى عروض ساكو الرمضانية على الأجهزة الكهربائية بخصومات مذهلة

من خلال متاجر ساكو استمتع مع عروضهم المميزة على الأجهزة المختلفة كالخلاطات والشوايات وصانعات البيتزا والوافل بتخفيضات كبرى.

خصم 130.75 ريال على خلاط يدوي 1000 واط، سعة الخلاط 1.5 لتر، مزود بملحقات فهو متعدد الاستخدامات لأكثر من شئ مثل الفرامة. بسعر 329 ريال بدلاً من 459.75 ريال.

وفر 30.75 ريال على خلاط يدوي مصنوع من الفولاذ ضد الصدأ، يعمل بقوة 600 واط. أما سعة الخلاط 500 مل بسعر 199 ريال بدلاً من 229.75 ريال.

اشتري محمصة مزودة بشريحتين 7 أطقم، تتميز بالغلق التلقائي وتتوفر باللون الأسود، مقابل 99 ريال بدلاً من 129.75 ريال سعودي.

خصم 80.75 ريال على صانعة البيتزا، مقاس الصانعة 30 سم. كما تتميز بأنها غير لاصقة، وتعمل بقوة 1200 واط. مقابل 199 ريال بدلاً من 279.75 ريال سعودي.

احصل على ألذ صانعة سندوتشات وفي نفس الوقت تعمل كشواية، بسعر 299 ريال سعودي.

SACO Offers العملاقة على الأجهزة المنزلية بمناسبة شهر رمضان