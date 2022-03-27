فرصة تكسب مع مسابقة الحلم 2022 من MBC وكيفية الاشتراك بالمسابقة لتحقيق الفوز بالدولارات

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فرصة تكسب مع مسابقة الحلم 2022 من MBC إلى كل الأشخاص التي تتساءل بخصوص طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام التواصل في المسابقة لعام 2022م الذي يقدمه المذيع العربي مصطفى الآغا، سنقدم لكم كل خطوات وطرق التسجيل حيث أن مسابقة الحلم هي واحدة من أشهر المسابقات في الوطن العربي والتي حققت الكثير من أحلام الأفراد، فالاشتراك في المسابقة يتم من خلال رسالة نصية SMS وفرص القبول في المسابقة كبيرة فقم بالمشاركة حتى تتمكن من الفوز من جوائز قد تصل إلى مليون دولار أميركي.
طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م
- يمكنك الاشتراك في المسابقة على الرقم المراد لبلدك وقم بإرسال رسالة نصية SMS تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “ٌReve” بالنسبة للغة المناسبة لك.
- سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك تحتوي على سؤال واحد وإذا قمت بالإجابة عليه بشكل صحيح سيتم قبولك في المسابقة.
- بعد قبولك سيتم توجيهك إلى الخطوة التالية وهي السحب على الفوائز وقم بالإجابة على الأسئلة واحد تلو الآخر حتى تصل إلى المرحلة الأخيرة.
- يمكنك تحميل تطبيق “حلم” من أي هاتف محمول سواء ن جوجل بلاي أو الآب ستور حتى يمكنك إرسال الرسالة من خلاله بدلًا من رقم هاتفك المحمول.
أرقام وطرق التواصل مع مسابقة “الحلم”
يمكنك التواصل من خلال الرقم المرادف لبلدك أو الرقم الموحد الخاص بالاشتراك من خارج الوطن العربي وتتمثل الأرقام وفقًا لكل بلد هي كالآتي:-
- يمكنك الاشتراك من المملكة العربية السعودية على رقم 650444.
- من دولة الكويت يمكنك الاتصال والاشتراك على رقم 4141.
- ومن جمهورية مصر العربية قم بالاشتراك على رقم 95458.
- على رقم 3636 من دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنك الاشتراك من خلاله.
- في المغرب يمكنك الاشتراك على رقم 9669.
- و يمكنك الاشتراك من سوريا على رقم 1565.
- أما في العراق يمكنك الاشتراك عبر رقم 2180.
- بينما من عمان يمكنك الاشتراك من خلال رقم 90434.
- في تونس يمكنك الاشتراك على رقم 85988.
- ومن فلسطين اشترك على رقم 6140.
- رقم الأردن للاشتراك هو 98858.
- وفي البحرين رقم الاشتراك هو 94000.
- بينما الاشتراك من أي مكان حول العالم فيمكنك الاشتراك من خلال الرقم الموحد وهو 0088221622775627.
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