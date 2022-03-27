فرصة تكسب مع مسابقة الحلم 2022 من MBC وكيفية الاشتراك بالمسابقة لتحقيق الفوز بالدولارات

فرصة تكسب مع مسابقة الحلم 2022 من MBC إلى كل الأشخاص التي تتساءل بخصوص طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم وأرقام التواصل في المسابقة لعام 2022م الذي يقدمه المذيع العربي مصطفى الآغا، سنقدم لكم كل خطوات وطرق التسجيل حيث أن مسابقة الحلم هي واحدة من أشهر المسابقات في الوطن العربي والتي حققت الكثير من أحلام الأفراد، فالاشتراك في المسابقة يتم من خلال رسالة نصية SMS وفرص القبول في المسابقة كبيرة فقم بالمشاركة حتى تتمكن من الفوز من جوائز قد تصل إلى مليون دولار أميركي.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م

يمكنك الاشتراك في المسابقة على الرقم المراد لبلدك وقم بإرسال رسالة نصية SMS تحتوي على كلمة “حلم” أو “Dream” أو “ٌReve” بالنسبة للغة المناسبة لك.

سيتم إرسال رسالة نصية على هاتفك تحتوي على سؤال واحد وإذا قمت بالإجابة عليه بشكل صحيح سيتم قبولك في المسابقة.

بعد قبولك سيتم توجيهك إلى الخطوة التالية وهي السحب على الفوائز وقم بالإجابة على الأسئلة واحد تلو الآخر حتى تصل إلى المرحلة الأخيرة.

يمكنك تحميل تطبيق “حلم” من أي هاتف محمول سواء ن جوجل بلاي أو الآب ستور حتى يمكنك إرسال الرسالة من خلاله بدلًا من رقم هاتفك المحمول.

أرقام وطرق التواصل مع مسابقة “الحلم”

يمكنك التواصل من خلال الرقم المرادف لبلدك أو الرقم الموحد الخاص بالاشتراك من خارج الوطن العربي وتتمثل الأرقام وفقًا لكل بلد هي كالآتي:-