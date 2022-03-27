شوف عروض هايبر بنده هذا الأسبوع وأقوى العروض الرمضانية على السلع الغذائية

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عروض هايبر بنده هذا الأسبوع تقدم أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المتعددة، من مختلف الماركات حول العالم بأفضل الأسعار بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وكنوع من المشاركات الاجتماعية التي تقدمها مجموعة شركات بنده هايبر بنده دائماً في المناسبات المجتمعية، الاجتماعية والقومية المختلفة مع عملائها القيمين تقدم هذا الأسبوع برنامج مكافآت بنده بلس بدون تجميع نقاط فقط قم بالتسجيل وتمتع بالاشتراك للحصول على العديد من الهدايا القيمة، مع توفير خدمة التوصيل المجاني في نفس اليوم على المشتريات التي تتعدى قيمتها ال 99 ريال سعودي في حالة الشراء أون لاين، وذلك حسب الوقت المتاح. عروض هايبر بنده هذا الأسبوع على السلع المختلفة: عرض خمس حبات من مكرونة إيطاليانو وزن الحبة 400 جرام ومتوفرة بمجموعة متنوعة من الأشكال المختلفة فقط بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 24.95 ريال.

خمس حبات طحين فاخر الأولى وزن الحبة واحد كيلو جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.75 ريال.

وعرض خاص على جبنة كريم قابلة للدهن من المراعي، عبوتين وزن العبوة 500 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال. بطاطس مقلية سيارا وزن العبوة 2.5 كيلو جرام بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال.

عرض 1+1 على حلوى الجلاتين فوستر كلاركس بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 29.90 ريال.

كريم كارميل فوستر كلاركس بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 39.90 ريال. عروض بنده اللحوم الحمراء والبيضاء لهذا الأسبوع: مفروم بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 28.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 38.95 ريال.

مكعبات بقري برازيلي قليل الشحم بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 39.95 ريال.

ستروجانوف بقري برازيلي بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 46.95 ريال. سمك قاروص بسعر 19.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 28.95 ريال.

فيلية قارص بالجلد بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 54.95 ريال.

عرض روبيان مزرعة وسط بسعر 27.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 31.95 ريال. أرجل دجاج التنمية وزن الطبق 450 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلاً من 11.25 ريال.

أفخاذ دجاج التنمية وزن الطبق 450 جرام بسعر 6.50 ريال سعودي بدلاً من 8.75 ريال. عروض المنتجات الاستهلاكية الأساسية والبقالة: جبنة رومي هيلثي فود بسعر 44.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 56.95 ريال.

لبنة بريزدن بسعر 21.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 32.95 ريال.

عرض جبنة فيتا دانماركي بسعر 12.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 18.95 ريال. أرز بسمتي أبيض تاج الهند وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 81.95 ريال.

الشعلان أرز مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 54.95 ريال سعودي بدلاً من 76.45 ريال.

عرض ثلاث حبات من من مايونيز مازولا بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 41.85 ريال. عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده هذا الأسبوع وأقوى العروض الرمضانية على السلع الغذائية - ثقفني

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