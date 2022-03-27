نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العروض الرمضانية على الجوالات في مكتبة جرير في المقال التالي

مكتبة جرير، من أشهر الشركات في شبه الجزيرة العربية لتجارة الكتب والأدوات المكتبية الفاخرة والجوالات وكل أنواع الحواسب الآلية وما يعمل عليها من ماسحات ضوئية و طابعات وأجهزة العرض والعروض التقديمية وكذلك ماسحات تسجيل المبيعات، إنها مركز متكامل مستحيل أن تدخله ولا تجد طلبك وماتبحث عنه، لو أنك طالب علم أو باحث أو عالم يكفيك زيارة واحدة لمكتبة جرير لتشترى كل إحتياجاتك، تقدم مكتبة جرير عروضآ مبهرة لا يستطيع أحد مقاومتها فبل بدء شهر رمضان كل عام، في هذا المقال نقدم بشكل مبسط العروض التي تقدمها مكتبة جرير على الجوالات عروض مكتبة جرير على الجوالات للدفع الفوري والدفع الآجل على أقساط iphone 13 – 256 GB – 5G اللون اﻷخضر الصنوبري

الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 4299 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 3999 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 666.5 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 333.2 SR iphone 13 mini – 128 GB – 5G اللون اﻷخضر الصنوبري

الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 3299 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 2999 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 499.8 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 249.9 SR Samsung Galaxy Z Fold 3 – 5G الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 6799 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 6299 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 1049.8 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 524.9 SR Samsung Galaxy Z Flip 3 – 5G الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 3999 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 3299 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 549.8 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 274.9 SR Motorola Edge 20 Lite – 5G الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 1199 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 1079 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 179.8 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 89.9 SR Vivo X60 Pro – 5G الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 2499 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 1999 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 333.1 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 166.5 SR Samsung A52 الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 1249 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 1129 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 188.1 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 94 SR Xiaomi Redmi Note 10 Pro الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 1149 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 1089 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 181.5 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 90.7 SR Huawei Y9a الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 1099 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 979 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 163.1 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 81.5 SR TCL 10 Plus الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 799 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 689 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 114.8 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 57.4 SR Motorola G31 الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 699 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 629 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 104.8 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 52.4 SR Vivo Y15s الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 579 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 509 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 84.8 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 42.4 SR Nokia G10 الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 529 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 475 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 79.1 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 39.5 SR Huawei Y5p الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 399 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 359 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 59.8 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 29.9 SR Xiaomi Redmi 9A الثمن قبل الخصم للدفع الفوري 419 SR

الثمن بعد الخصم للدفع الفوري 349 SR

القسط الشهري المباشر مع المكتبة لمدة نصف سنة 58.1 SR

القسط الشهري بإستخدام البطاقة اﻹئتمانية لمدة سنة 29 SR عمر شويل - جدة العروض الرمضانية على الجوالات في مكتبة جرير - ثقفني

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