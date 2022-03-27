كيفية تنظيف الشباك وإعادة البريق واللمعان إليه بخطوات سهلة وبسيطة للغاية

كيفية تنظيف الشباك وإعادة البريق واللمعان إليه، إن فكرة تنظيف الشباك أصبحت فكرة مهلكة ومتعبة بشكل كبير لدى العديد من ربات البيوت، وفي نظرهم تحتاج إلى مجهود كبير لذلك قررنا أن نوفر عليهم الوقت والجهد في تنظيف الشباك وذكر طرق سهلة ويسيرة تحقق لهم أفضل النتائج، وذلك من خلال متابعة التقرير الآتي.

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طريقة تنظيف الشباك من الخارج

أن الكثير من الأشخاص يرغبون في الحفاظ على شكل الشباك من الخارج كما هو من الداخل، لذا قررنا أن نوضح لكم طريقة سهلة تمكنكم من تنظيفه سواء من الداخل أو الخارج:-

احضري الممسحة الخاصة بكِ، وقومي بإحضار قطعة مناسبة من القماش ويجب أن تكون هذه القطعة نظيفة والبدء في وضعها في الماء الممزوج بسائل الصحون.

بعد ذلك نبدأ بوضع قطعة القماش على الممسحة واستخدام الممسحة للوصول لكافة الأماكن الخارجية الخاصة بالشباك ومحاولة إزالة الأتربة والغبار العالق بها.

بعد التأكد من أنه تم التخلص من كافه الاتربة تأتي المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة التجفيف من الخارج، ويتم ذلك عن طريق استخدام نفس الطريقة ولكن باستبدال قطعة القماش بأخرى نظيفة ووضعها في ماء به خل ليضفي على الشباك نظافة ولمعان.

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