وصفة الخل لتنظيف البوتاجاز من البقايا الملتصقة والبقع الدهنية مهما كانت عنيدة

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وصفة الخل لتنظيف البوتاجاز، أصبح الحصول على بوتاجاز نظيف ولامع أمر سهل وبسيط ولم يعد معقد ومتعب كما كان في السابق، ونظرا لأن الكثير من السيدات يتعرضن لوجود بقع دهنية وزيوت عالقة على عيون البوتاجاز تؤدي إلى انسداده وجدنا أنه لابد من توفير طرق تساعد في حل هذه الأزمة دون اللجوء إلى تغيير أي جزء من أجزاء البوتاجاز، ونحن في التقرير الآتي سوف نذكر لكم خطوات سهلة وبسيطة.
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خطوات تنظيف البوتاجاز
سوف نقدم لكم في الفقرات التالية بعض الطرق التي تسهل عليك الحفاظ على البوتاجاز وبقائه جديد ولامع، وأهم هذه الطرق هي:-
- استخدام مسحوق البيكينج صودا و دمجه مع الماء لكي يتفاعل ومن ثم نضيف إليه الصابون الخاص بغسل الأواني.
- كل هذه المكونات تساعد بشكل كبير في التخلص من الزيوت والدهون العالقة.
- نترك هذا الخليط على البوتاجاز لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نستخدم فرشاة لتنظيف كافة الشوائب وبقايا الاكل.
استخدام الخل في تنظيف البوتاجاز
لقد لجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام الخل من أجل أن يتمكنوا من إزالة الدهون والزيوت المتراكمة على البوتاجاز بشكل شديد وصعب التنظيف ، وذلك عن طريق هذه الخطوات:
- القيام بوضع الخل في بخاخ والقيام برش كافة الأجزاء الخاصة البوتاجاز المراد تنظيفها.
- ترك الخل على البوتاجاز لمدة نصف ساعة لكي يتمكن من إزالة كافة الدهون.
- بعد ذلك نحضر قطعة مبللة من القماش ولابد أن يكون القماش نظيف جدا لكي يتم مسح البوتاجاز والتخلص من أي رواسب باقية.
- أن الخل هو أكثر الطرق سهولة ويسر في تنظيف البوتاجاز والتي لا يدفع الأشخاص إلى بذل مجهود من أجل أن يخلصوا من بقايا الاكل العالقة به.
- يعطي لمعان جيد لعيون البوتاجاز يجعلك تشعر بأنه جديد.
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