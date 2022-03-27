نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قطر2022” موعد والقنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعد منتخب الجزائر لاستضافة نظيره منتخب الكاميرون في مواجهة قوية ضمن منافسات اياب المرحلة الاخيرة من منافسات تصفيات قارة افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم2022، وهي المباراة التي تقام من خلال ستاد مصطفى تشاكر في ارض المنتخب الجزائري، وذلك بعدما عاد منتخب الجزائر من الكاميرون لتحقيق الفوز في مباراة هامة في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز منتخب الجزائر بهدف نظيف، ليقترب منتخب الجزائر من تحقيق الوصول الى بطولة كأس العالم قطر 2022، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الجزائر والكاميرون القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة 2022.

موعد مباراة الجزائر والكاميرون القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

من المقرر ان يحل منتخب الكاميرون ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب الجزائر في مواجهة قوية ضمن منافسات مباراة اياب المرحلة الأخيرة من تصفيات افريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم، وذلك في مواجهة قوية تقام يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 29 من شهر مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

مباراة الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم 2022

وقد اقترب منتخب الجزائر بشكل كبير من التأهل الى بطولة كأس العالم بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره منتخب الكاميرون في مباراة الذهاب بهدف نظيف دون رد، حيث كان الاتحاد الافريقي قد اكد أن مباراة الاياب بين المنتخبات تقام من خلال البلد ذات التصنيف الاول، فيما تقام مباراة الذهاب في ارض المنتخب صاحب التصنيف الثاني.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر ان يتم نقل مباراة منتخب الجزائر ضد نظيره منتخب الكاميرون في اطار اياب المرحلة الاخيرة من تصفيات بطولة كأس العالم قطر 2022 من خلال قناة الأرضية الجزائرية، والتي تقوم بنقل المباراة مباشرة والتي حصلت على حقوق نقل المباراة التي تقام في الجزائر مباشرة، كما تنقل المباراة من خلال البث المباشر عبر قناة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الفيفا من خلال موقع يوتيوب، حيث يقترب منتخب الجزائر من تحقيق التأهل رسميا الى مونديال قطر.