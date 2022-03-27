نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير ايفون المجمعة والتنزيلات والخصومات الشاملة جميع الطرازات الحديثة وما قبلها في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير وعروض شهر الخير، الأجهزة الإلكترونية من أهم الأشياء الموجودة في حياتنا ولكن بعض الأشخاص لا يستطيعون شرائها نظرًا لأسعارها المختلفة، وهناك بعض الأشخاص يحتاجون إليها في العمل أو في التعليم أو في العديد من الأمور الأخرى، وخلال التخفيضات والعروض التي تقدمها jarir bookstore مكتبة جرير تكون أسعار الأجهزة والأدوات الإلكترونية متميزة للغاية، ولذلك كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون عروض وتخفيضات مكتبات جرير.
عروض جرير اليوم على الجوالات والكمبيوتر.. أسعار أسطورية من عروض رمضان
عروض جرير اليوم السعودية
مكتبات جرير السعودية واحدة من أهم وأقدم المكتبات الموجودة في المملكة، وتقدم عروض وتخفيضات تجعل أسعارها منافسة للجميع، ولذلك فإن كافة المواطنين في المملكة يلجؤون لمكتبات جرير في شراء الأدوات والأجهزة الإلكترونية وكافة الأدوات والمستلزمات المدرسية.
عروض جرير ايفون خلال شهر مارس في عروض رمضان
تقدم مكتبات جرير بمناسبة اقتراب شهر الخير بعض العروض بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، وإليكم بعض هذه العروض خلال السطور القادمة:
- عروض جرير للجوالات آبل آيفون إس 5 سعة 16 جيجا بايت بسعر 1263 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير آيفون آبل 13 بروماكس سعة 128 جيجا بايت بسعر 4899 ريال سعودي.
- ايفون ١٢ جرير وعروض آبل آيفون 12 برو سعة 128 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي.
- جرير ايفون 11 برو وتخفيضات آيفون آبل 11 برو سعة 256 جيجا بايت بسعر 4899 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير آبل آيفون 12 سعة 256 جيجا بايت بسعر 3899 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير آبل آيفون 12 ميني سعة 128 جيجا بايت بسعر 2928 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات آبل آيفون 8 سعة 256 جيجا بايت بسعر 4138 ريال سعودي.
- كود خصم جرير آيفون آبل 6 بلس سعة 128 جيجا بايت بسعر 3678 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير آبل آيفون 12 برو ماكس سعة 512 جيجا بايت بسعر 5899 ريال سعودي.
- جرير ايفون 11 وعرض آيفون آبل 11 سعة 128 جيجا بايت بسعر 3299 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير آبل آيفون 8 سعة 64 جيجا بايت بسعر 2189 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير آيفون آبل إس سعة 32 جيجا بايت بسعر 1094 ريال سعودي.
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