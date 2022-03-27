نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الاثنين.. التنزيلات مستمرة واستعدادات رمضان المبارك على أهبتها في المقال التالي
عروض العثيم خلال شهر مارس بمناسبة اقتراب شهر رمضان، عروض أسواق عبدالله العثيم دائمًا عروض مميزة للغاية ولذلك يسأل عنها الجميع في المملكة العربية السعودية والوطن العربي وخاصًة العروض التي يتم تقديمها خلال المناسبات المهمة مثل رمضان والعيد ودخول المدارس وغيرها من المناسبات، وشهر مارس هذا العام سيكون خلاله اقتراب شهر رمضان وستقدم العروض الخاصة بأسواق عبد الله العثيم خلال شهر مارس، وخلال هذا المقال سنتعرف معًا عن بعض العروض الخاصة بأسواق العثيم لشهر رمضان.
عروض العثيم ليوم الخميس وتحطيم الأسعار مع الأسبوع الأخير قبل رمضان على المواد الغذائية
أسواق عبدالله علي العثيم
تسمى أسواق العثيم بهذا الإسم نظرًا لصاحبها ومؤسسها ومديرها عبدالله صالح علي العثيم، وهو من أسس هذه الأسواق وكانت عبارة عن سوبر ماركت صغير لبيع المواد الغذائية ولكن تم التوسع فيه وأصبح له فرع آخر داخل مدينة الرياض وبعد ذلك أصبحت من أهم الأسواق التجارية في المملكة وأصبح لها عدد كبير من الفروع داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
عروض العثيم الاثنين بالسعودية خلال شهر مارس 2022
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض بشكل أسبوعي تقريبًا، وإليكم عروض هذا الأسبوع فيما يلي:
- عروض العثيم الاسبوعية بصل احمر كيس 2 كيس بسعر 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين برتقال عصير مصري 2 كيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم 2 كيلو خيار بسعر 3.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية بطاطس 2 كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم جبنة هنغاري سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم فيتا جبنه إنكور 2 كيلو بسعر 18.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم لبنة فيرست تشويس سعر الحبة 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم شبيهة قشطة هالي سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب حلواني حلاوة سادة سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم زيتون اسود 2 كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده موز سعر الكيلو 4.75 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم كلمنتينا سعر الكيلو 3.45 ريال سعودي.
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