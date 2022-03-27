شوف أقوى عروض العثيم لشهر رمضان ومفاجآت الهدايا والتنزيلات على السلع الأساسية لرمضان شهر الخير

أقوى عروض العثيم لشهر رمضان، أسواق عبدالله العثيم من أفضل الأسواق التجارية التي تقدم عروض وتخفيضات على منتجاتها خلال المناسبات المختلفة نهاية شهر مارس يكون قد اقترب شهر رمضان وسوف تعلن أسواق عبد الله العثيم عن هذه العروض خلال الأيام القادمة، لذلك يترقب معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد الإعلان عن هذه العروض في الفروع المختلفة لمجموعة أسواق العثيم، وإليكم اليوم موضوع المقال عن أقوى العروض الخاصة بأسواق العثيم السعودية لشهر مارس 2022.

عروض العثيم ليوم الاثنين.. التنزيلات مستمرة واستعدادات رمضان المبارك على أهبتها

معلومات عن مؤسس أسواق العثيم

أسواق العثيم تم تأسيسها من قبل رجل من أهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وهو عبدالله صالح علي العثيم، وهو من رجال الأعمال الذين لديهم العديد من المشاريع الناجحة، وقد أسس هذه الأسواق خلال الثمانينات من القرن الماضي وهو من يديرها وكافة العاملين بداخل مجلس الإدارة لهذه الشركة كلهم تابعين لعائلة العثيم.

أقوى عروض العثيم الاسبوعية لشهر رمضان

تقدم أسواق العثيم بمناسبة اقتراب شهر الخير واليمن والبركات مجموعة من الخصومات والهدايا على كافة المنتجات الموجودة بداخلها وإليكم بعض هذه التخفيضات فيما يلي: