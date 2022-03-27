نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم لشهر رمضان ومفاجآت الهدايا والتنزيلات على السلع الأساسية لرمضان شهر الخير في المقال التالي
أقوى عروض العثيم لشهر رمضان، أسواق عبدالله العثيم من أفضل الأسواق التجارية التي تقدم عروض وتخفيضات على منتجاتها خلال المناسبات المختلفة نهاية شهر مارس يكون قد اقترب شهر رمضان وسوف تعلن أسواق عبد الله العثيم عن هذه العروض خلال الأيام القادمة، لذلك يترقب معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية موعد الإعلان عن هذه العروض في الفروع المختلفة لمجموعة أسواق العثيم، وإليكم اليوم موضوع المقال عن أقوى العروض الخاصة بأسواق العثيم السعودية لشهر مارس 2022.
عروض العثيم ليوم الاثنين.. التنزيلات مستمرة واستعدادات رمضان المبارك على أهبتها
معلومات عن مؤسس أسواق العثيم
أسواق العثيم تم تأسيسها من قبل رجل من أهم رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية وهو عبدالله صالح علي العثيم، وهو من رجال الأعمال الذين لديهم العديد من المشاريع الناجحة، وقد أسس هذه الأسواق خلال الثمانينات من القرن الماضي وهو من يديرها وكافة العاملين بداخل مجلس الإدارة لهذه الشركة كلهم تابعين لعائلة العثيم.
أقوى عروض العثيم الاسبوعية لشهر رمضان
تقدم أسواق العثيم بمناسبة اقتراب شهر الخير واليمن والبركات مجموعة من الخصومات والهدايا على كافة المنتجات الموجودة بداخلها وإليكم بعض هذه التخفيضات فيما يلي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين كريمة تزيين ويبي فانيلي بسعر 5.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم هالي كريمة تزيين بسعر 7.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية نشا الذرة رياض فود بسعر 4.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم كريم كراميل سعر الربطة 18.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين بيكربونات الصوديوم رياض فود بسعر 31.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم جيلي التوت رياض فود بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم تورتة صغيرة مدورة بسعر 22.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم حلويات شرقية سعر الحبة 14.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كنافة بالقشطة بسعر 23.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم زود بيتي فور فاخر كبير بسعر 34.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده خبز صحي النخالة زود بسعر 1.95 ريال سعودي
- عروض الاثنين العثيم عين جمل سعر الكيلو 62.95 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض العثيم لشهر رمضان ومفاجآت الهدايا والتنزيلات على السلع الأساسية لرمضان شهر الخير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.