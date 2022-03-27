نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض رمضان : عروض العثيم اليوم الأحد 27 مارس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم عروض العثيم اليوم والتي تعد من العروض المميزة التي ينتظرها عملائها في مختلف الأماكن في جميع مدن المملكة العربية السعودية حيث تقدم اقوي وافضل أنواع المنتجات الغذائية من فواكه وخضروات وجميع أنواع المعلبات الغذائية بخصومات لم تسبق بمناسبه اقتراب شهر الخير والذي لا يتبقى عليه سوي أيام معدوده لذالك نقدم لكم هذا العرض الذي ينتهي يوم الثلاثاء في جميع متاجر واسوق عبد لله العثيم

عروض العثيم اليوم

تضم عروض العثيم في جميع أسواقها ومتاجرها اقوي أنواع الخصومات والتي تصل إلي نصف الثمن حيث تحتوي مجله العروض التي سوف نقدمها لكم من خلال هذا المقال علي اقوي أنواع المنتجات والسلع الرمضانية والتي تحتوي علي اللحوم والمعلبات والأسماك وجميع أنواع الخضروات الطازجة وأيضا الفواكه وجميع أنواع المشروبات والتمر الهام علي مائده الإفطار حيث انه سنه عن النبي محمد لذالك سنقدم لكم المجلة التي تحتوي علي الصور كي تتعرفوا علي تلك المنتجات وتسفيدنا من عروض العثيم اليوم.

مجله عروض العثيم الاحد

تشمل مجله عروض العثيم علي جميع أنواع الملابس ومستحضرات التجميل الخاصة بالرجال والنساء حيث تحتوي علي الملابس الرجال والأحذية الرجالي وأيضا للنساء وجميع أنواع المطهر والمنظفات والمساحيق الهامة التي يحتاج إليها كل منزل لتنظيف الملابس وغير الملابس حيث تتواجد هذه المنتجات وغيرها في مجله عروض العثيم لذالك سارعوا في الاستفادة من هذا العرض المميز عن طريق الذهاب لأقرب متجر أو سوبر ماركت قبل نفاذ الكميه.

هناك عروض يوميه من عبد لله العثيم علي جميع أنواع الأدوات الكهربائيه والمنزلية حيث تحتوي علي قدر هوم وأيضا قدر ضغط وقدر كاسا ومقلاه وطقم شوربه وقدر ضغط كرولين كهربائي وبطاريه ومنشفه حمام وبطاريه بولر وحافظه طعام وصينيه فرن كاسا وعجانه كهربائيه وموقد سوبر بي كهربائي بسعر 59 ريال سعودي فقط لجميع عملاء عبدلله العثيم كما تضم الأرز البسمتي والبطاطس ومعجون الطماطم بسعر 10.95 ريال سعودي فقط وكريم الكراميل وشراب فيمتو توت.

يمكنكم الاستمتاع بأحدث عروض العثيم علي جميع أنواع الجوالات حيث تقدم جوال سامسونج اي 12 بسعر 585 ريال سعودي وأيضا جوال سامسونج أي 52 بسعر 1249 ريال سعودي وجوال تكنو كي جي 5 بسعر 399 ريال سعودي فقط وجوال نوكيا وروتر جو وشاشاه امبيكس وأيضا جميع أنواع الشامبو حيث تحتوي علي بديل زيت بانتين بسعر 8.95 ريال سعودي وشامبو هيد اند شولدرز بسعر 16.95 ريال سعودي فقط وفوط صحيه ومعطر الجو ومناديل بمبرز.

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