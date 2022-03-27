طريقة عمل الصابون البلدي من الزيت المستعمل للمواعين والملابس رهيب جدا مشروع مربح من البيت

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طريقة عمل الصابون الصلب من بواقي الزيت المستعمل المواعين والملابس مشروع مربح من البيت
الزيت المستعمل من أكثر المكونات التي لا يعرف الكثير من ربات البيوت طريقة التصرف بها وغالبًا ما يتم التخلص منه بالرغم من أنه كنز في البيت ويمكن الربح من استعماله حيث أنه يستخدم في عمل الصابون الخاص بتنظيف الملابس والأواني وتلميعها ويتم ذلك من خلال إضافة مجموعة من المكونات السهلة والبسيطة الي الزيت المستعمل لتحويله الي صابون, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تحويل الزيت المستعمل الي صابون للتنظيف والكسب من خلال هذا المشروع الصغير.
ماهي طريقة تحويل الزيت المستخدم الي صابون لتنظيف الملابس والاواني
الزيت المستعمل من أكثر المكونات التي يمكن استخدامها في العديد من الأغراض ولكن أهمها أنه يمكن استخدامه في عمل الصابون ويمكن عمل كميات كبيرة منه وبيعها في الاسواق والكسب من هذا المشروع بسهولة ويتم تحضيره كالتالي:-
- يتم وضع ربع لتر من الماء في إناء واسع ويوضع عليه ربع كوب من البوطاس, ويقلبان معًا.
- يتم إضافة لتران من الزيت المستعمل ويقلب كل المكونات معا وبعد ذلك يتم وضع كوب من الدقيق ويقلب كل منهم معا حتى يصبح القوام ثقيل.
- يتم وضع كيس بلاستيك في صينية ويصب بها الخليط ويترك لمدة يوم كامل حتى يتماسك تماما.
- بعد ذلك يتم تقطيع الصابون وتغليفه جيدا ويتم بيعه أو استخدامه في التنظيف في البيت وتوفير تكلفة شراؤه.
ماهي أضرار استخدام الزيت المستخدم على الصحة
يسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وبدوره يسبب ارتفاع في ضغط الدم ويزيد من خطر التعرض للأزمات القلبية والجلطات بسبب ترسب الدهون على الجدار الداخي لأوعية الدم.
- تسبب الدهون الزيادة في الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية وقد يصل أضراره الي السمنة المفرطة, ويسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وذلك بسبب قلة إنتاج الانسولين في الجسم.
- استخدام زيت القلي المستعمل يزيد من خطر التعرض للسرطان في الجسم, ويعمل على زيادة نمو الخلايا السرطانية.
- يسبب العديد من الأضرار للكلي قد تصل الي الفشل الكلوي ويسبب من عجز في وظيفة الكبد وبالتالي تراكم السموم في الجسم.
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