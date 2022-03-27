شوف عروض الدانوب مكة الأسبوعية لمستلزمات رمضان والخزين الأسبوعي

أسواق الدانوب تضرب الاسعار وتقدم لجميع عملائها أقوي العروض المميزة بخصومات رائعة، وترفع شعارها عروضنا غير لشهر الخير حيث توفر بريوش أسبوعي متكامل بجميع الأغراض والأحتياحات المنزلية الكبيرة والصغيرة يوجد تشكيلة متنوعة من البقالة والسلع التمونية أشتري قطعة من العرض وأحصلي على العرض الأخر مجاناً 1+1 متوفرة بأول صفحة من المجلة، بجانب عبوات التوفير، كما توفر مستلزمات رمضان من التمور والمكسرات وخلافه.

عروض الدانوب مكة الأسبوعية لمستلزمات رمضان والخزين الأسبوعي

ولعشاق الحلويات توفر لكم بالمجلة أنواع مختلفة متنوعة مستوردة مثل الأيس كريم بأشكال متنوعة، كيكة شوكولاتة، وجبات خضروات مشكلة، عصائر، ومعلبات، ولعشاق القهوة متوفر تشكيلة فاخرة من القهوة سريعة الذوبان، حليب مجفف متنوع سريع الذوبان، العروض مستمرة لمدة أسبوع أو حتى نفاذ الكمية من الثلاثاء الموافق 23 مارس 2022 6 حتى 28 مارس 2022.

عروض مميزة من الدانوب الأسبوعية

متاح لكل عميل شراء 2 قطعة من دريم ويب فانيلا، 72 غرام، أشتري 2 + 2 مجاناً، بسعر 15.50 ريال بدلاً من 13.00 ريال.

زيت زيتون بيوتي، وزن الزجاجة 500 جرام، أشتري قطعة وأحصل على الأخرى مجاناً 1 + 1، بسعر 18.95 ريال بدلاً من 37.90 ريال.

شراب تانج سريع الذوبان وزن الكيس 2 كيلو، أشتري 1 + 1 مجاناً، بسعر 65.50 ريال بدلاً من 131.00 ريال.

عبوة التوفير أشتري برطمان جبنة كريم بوك 2 قطعة × 910 جرام، بسعر 61.95 ريال بدلاً من 129.95 ريال، متاح شراء 2 حبة فقط.

كيس التوفير من أبو كأس مزة أرز بسمتي وزن الكيس 10 كيلو، متاح شراء 2 كيس لكل عميل، بسعر 48.50 ريال بدلاً من 83.75 ريال.

كيس صدور طرية ساديا وزن 2 كيلو، بسعر 39.95 ريال بدلاً من 65.25 ريال.

مطهر داك، 3 لتر، متاح شراء 3 قطع سعر القطعة 19.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

مطهر داك 2 + 1 مجاناً، بسعر 49.95 ريال بدلاً من 73.95 ريال.

تشكيلة تمور فاخرة ومتنوعة من أسواق الدانوب