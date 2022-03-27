نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب ميزانية المنزل وامكانية توفير مبالغ مالية من مصروف المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل ميزانيه شهرية وتوفير مبالغ مالية، إذا كنت تنفقون الكثير من الأموال وترغبون في التحكم في مدى إنفاقكم للأموال والحرص على تحقيق أهدافكم المالية فأنتم في هذه الحالة في حاجة لتحقيق ميزانية شخصية، واستطعنا في مقالنا التالي ان نقدم إليكم كيفية ميزانية شهرية وتوفير مبالغ مالية.

عمل ميزانيه شهرية وتوفير مبالغ مالية

لكل منزل ظروف اقتصادية يحتاج من هو مسئول بداخلة على توفير المال لكامل متطلبات هذا المنزل من احتياجات تعليمية وايضا مصاريف طعام الخ…ولهذا قمنا بتوضيح طريقة عمل ميزانية للبيت.

ماذا تفعل الميزانية الشهرية؟

تعد الميزانية الشهرية هي عبارة عن أداة تخطيط مالي تساعد الشخص على أن يرتب ويخطط المبلغ الذي سيتم ادخاره كل شهر وعلى الرغم من إعادة الميزانية وأهميتها إلا أنه هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يفضلون ذلك النشاط وعليكم أن تعلموا ان الميزانية تنجح فقط في حالة الصدق بالاعتراف بالدخل وبالتالي يتم وضع ميزانية فعالة، فالميزانية الفعالة تساعد على ترتيب الأحوال المادية.

كيفية عمل ميزانية شهرية وتوفير مبالغ مادية:

يبحث الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن الطريقة التي تتبع من أجل إنشاء ميزانية فعالة تسهل للجميع العيش في حياة كريمة وسعيدة ويمكن عمل الميزانية بالاعتماد على الورقة والقلم أو تحميل إحدى التطبيقات التي تساعد على إتمام الميزانية وإليكم في السطور الآتية الطريقة التي تتبع من أجل عمل ميزانية شهرية وبالتالي توفير الكثير من المبالغ المالية:

الحصول على البيانات المالية الخاصة بكم:

يلزم أولًا أن يتم جمع كافة البيانات المالية بالإضافة للبيانات البنكية مع حسابات الاستثمار وفواتير المياه والكهرباء وفواتير بطاقة الائتمان والمصرفات خلال ثلاثة أشهر أخيرة، فكل ما يتم إنفاق عليه مال يتم جمع.

حساب الدخل:

يلزم أولًا أن يتم التعرف على الدخل الذي يتم جمعه كل شهر سواء من وظيفة معينة أو من خلال المشروع التجاري أو أي مصدر دخل أخر.

في حالة توافر دخل متغير مثل الدخل الناتج من عمل مستقل أو أي دخل من وظيفية موسمية يتم إضافته، فيتم تحديد أقل دخل في أي شهر وظيفي بكونه هو الدخل الأساسي أثثنا تحضير الميزانية.

كيفية عمل قائمة بالمصروفات الشهرية

نأتي للخطوة التالية وهي كيفية عمل القائمة من خلال كتابة كافة النفقات التي يتم دفعها خلال الشهر وتكمن تلك النفقات في كلًا من الإيجار والأقساط الشهرية ومصاريف البقالة وتكاليف رعاية الأطفال والسفر والتنقل والترفيه، فهذه القائمة تساعد على توفير .