نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية panda offers في المقال التالي

تخفيضات متنوعة على كافة الأصناف المتوفرة هذا الأسبوع ضمن عروض بنده الأسبوعية، حيث يوفر هايبر بنده لعملائه الكثير من الأصناف المحلية والمستوردة بأقل الأسعار، ومن بين المنتجات المتوفرة الخضراوات والفواكه الطازجة وكذلك اللحوم والدواجن والخضر المجمدة، كما توجد خصومات متعددة على الأجهزة الإلكترونية والجوالات ومستلزمات المنزل والمطبخ المختلفة، كما توجد أنواع متعددة من منتجات العناية بالطفل من الحفائض والشامبوهات وغيرها. عروض بنده الأسبوعية احصلي على طقم كيب كولد من بنده للرحلات سعة 20 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من 158 ريال سعودي.

للرحلات سعة 20 لتر بسعر 99 ريال بدلاً من 158 ريال سعودي. اشترِ أربع حبات من بطاريات إنرجايزر ماكس بلس AA أو AAA مقابل 29 ريال بدلاً من 43 ريال سعودي.

كرسي سيداراتان بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 129 ريال. قدر ضغط ألومنيوم السيف سعة 11 لتر مقابل 99 ريال سعودي بدلاً من 183 ريال.

طاولة طعام سيداراتان مع أربع مقاعد احصل عليها مقابل 229 ريال بدلاً من 319 ريال. هايبر بنده كريم كراميل مع طبقة كاراميل رياض فود سعر الحبة 17.95 ريال بدلاً من 35.95 ريال سعودي.

رقائق الشوكولاتة بالحليب هيرشيز وزن 425 جرام مقابل 22.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال. حبتان من تاك تات برغل أبيض خشن/ ناعم/ سميد وزن 700 جرام مقابل 14.95 ريال بدلاً من 21.90 ريال.

عدس المهباج وزن كيلو بسعر 9.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

اشتري حبتين واحصلي على الثالثة مجاناً من سماق المهباج وزن 175 جرام مقابل 13.5 ريال بدلاً من 20.85 ريال. تخفيضات بنده حفائض الأطفال بيبي جوي العبوة الضخمة مقابل 54.95 ريال بدلاً من 71.25 ريال.

مقابل 64.95 ريال بدلاً من 87.75 ريال اشترِ حفائض الأطفال بامبرز العبوة الضخمة. احصلي على عبوة مجاناً عند شراء عبوتين من حفائض بيبي جوي للأطفال بشرة صحية العبوة الضخمة مقابل 147 ريال بدلاً من 220.5 ريال. panda offers يقدم هايبر بنده تخفيضات كبيرة على أنواع متعددة من التمور والفواكه والخضراوات الطازجة أيضاً. كيلو من الليمون المصري بسعر 4.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

سعر الكيلو من الكيوي اليوناني / تشيلي بسعر 6.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

كيلو من التفاح الأمريكي أو الإيطالي مقابل 5.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال. بطاطس محلي كيس من وزن 1.7 إلى 2 كيلو بسعر 3.95 ريال بدلاً من 5.95 ريال.

جزر نوامي محلي سعر الكيس 3.5 ريال بدلاً من 4.95 ريال. كيس تمر خلاص ذهبي محلي تمارا بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

احصل على كيس تمر سكري محلي سيافا وزن كيلو جرام مقابل 7.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية panda offers - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية panda offers على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.