نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل برنامج موفي ستار رمضان 2022 رامز جلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحد البرامج الترفيهية الرئيسية المنتظرة هذا الشهر في رمضان، يقدمه الفنان المصري الشاب رامز جلال، الذي يقدم تفاصيل برنامج ستار رمضان 2022، أشهر برنامج نكت في شهر رمضان المبارك، رامز جلال يشهد سحر كل نجمة في المجتمع، سواء في عالم الرياضة أو الفن أو غيرها من المشاهير، وفي المقال التالي سوف تشرح تفاصيل البرنامج.

رامز جلال

رامز جلال، ممثل ومقدم برامج مصري، تخرج من معهد المسرح المتقدم عام 1995 ولعب العديد من الأدوار الداعمة في الأفلام والمسرح في جمهورية مصر العربية.

كما بدأ فيلم “أحلام الفتى الطائش” عام 2011، وأعلن عن اليانصيب في برنامج قلب الأسد رامز الذي حقق نجاحا كبيرا في جميع أنحاء العالم.

فهو نجل المخرج المسرحي الراحل جلال توفيق وشقيق ياسر جلال، بدأ الدراسة في مدرسة قصر الطفل الابتدائية.

ثم في الأورمان المدرسة الإعدادية ثم إلى ثانوية الجيزة بالمستوى المتوسط.

​​ثم درس في قسم التمثيل والمخرج بسبب حبه لفن التمثيل الرائع فقرر الالتحاق بمعهد فنون المسرح العالي.

تفاصيل برنامج موفي ستار رمضان 2022 رامز جلال

خلال شهر رمضان المبارك 2022، أعلنت شبكة MBC مصر عن إطلاق الملصق الرسمي لبرنامج رمضان السينمائي Star Prank، والذي سيعرض على الشاشة النجم رمز جلال.

نشرت القناة الملصق الرسمي لهذا البرنامج، وتمت إضافة التعليق “حصريا في رمضان MBC MASR”.

يظهر رامز في ملصق ترويجي بشعر أخضر وقفازات سوداء وفانوس رمضاني وبجانبه إطار سيارة وخلف طائرة صحراوية ودراجة نارية عالية الارتفاع وقابلة للتحويل في الأعلى والجمجمة أمامية.

القنوات الناقلة لبرنامج رامز موفي ستار 2022

خلال شهر رمضان المبارك، ستعرض مجموعة MBC على قنوات MBC مصر، وMBC 1، وMBC 5 بالإضافة إلى عرضها على شاهد.

وهو برنامج للكوميدي المصري رامز جلال، حيث أعلنت العديد من المجموعات أنه سيعرض على منصة VIP.

أعمال رامز جلال