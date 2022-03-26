شوف عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية في السعودية مع أقوى تخفيضات موقع اكسترا extra

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية بالمملكة تضم أكبر تخفيضات اكسترا اون لاين بمناسبة شهر رمضان، وهي تشمل أقوى خصومات موقع اكسترا extra في السعودية على كل إحتياجات المنزل من الأجهزة، والأثاث، والإلكترونيات الذكية، حيث تقدمها لكم بأسعار مميزة لفترة محدودة، فانتهزوا الفرصة قبل إنتهاء مدة العرض.

عروض اكسترا للجوالات والأجهزة الإلكترونية في السعودية مع أقوى تخفيضات موقع اكسترا extra

تشمل تخفيضات اكسترا أجهزة عديدة من الجوالات، والشاشات، والأجهزة الكهربائية من الغسالات والثلاجات، والتي تجدوها بأقوى خصومات شهر رمضان المبارك حتى يوم 9 أبريل 2022، كما تقدم أكسترا مزايا أخرى حصرية وتسهيلات لعملائها داخل المملكة العربية السعودية فقط من خلال الموقع الإلكتروني.

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تضم فروع إكستر ا خصومات مذهلة على أسعار الجوالات الحديثة من شاومي xiaomi وكذلك أجهزة اكسترا ايفون 13 برو ماكس الجديدة المطروحة مؤخرًا من شركة ابل، فكلا الشركتين تتسمان بأجهزتهما من الجوالات الذكية من الفئات العليا ذات مواصفاتها الأكثر حداثة، كما يوجد جوالات من الفئة المتوسطة من فيفو.

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الشاشات في فروع اكسترا تضم الكثير من المزايا التقنية الرائعة، والتي تقدم لكم أروع تجربة مشاهدة على الإطلاق، وهذا من خلال شاشات اكسترا سامسونج samsung بمقاساتها الكبيرة، وجودتها العالية، ونقاء ألوانها وسطوعها، هذا بجانب شاشات ال جي المثالية من حيث السعر والمواصفات.

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الأجهزة المنزلية تحتل أهميم كبيرة وأولوية في قائمة التسوق للمنزل الجديد، فهي من الأساسيات اللازمة في كل أسرة، ونعرض لكم في التالي أسعار الغسالات والثلاجات الحديثة من ماركات كلاس برو، وكاندي، وال جي، وسامسونج، وهاير، وباناسونيك، التي يمكن شرائها بخدمة تقسيط اكسترا المتاحة لكل العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

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قدمنا لكم الخصومات المتاحة حاليًا من كتالوج اكسترا الجديد، والذي يضم أسعار مميزة للجولات والأجهزة الإلكترونية في السعودية، والذي تم طرحه بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتابعونا مع المزيد من الخصومات المقبلة، التي نأتي لكم بها من كل المتاجر في المملكة العربية السعودية، لتقارنوا الأسعار وتختارون كل إحتياجاتكم بالسعر الأرخص داخل المملكة.