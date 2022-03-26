شوف تخفيضات كبرى من لولو ماركت على الإلكترونيات lulu hypermarket

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بمناسبة مهرجان العودة للمدارس تعود صفقات لولو ماركت الرابحة على مستلزمات الدراسة المختلفة، وعلى رأس العروض تأتي الخصومات الكبيرة على قسم الإلكترونيات لتوفر أكبر قدر من المال عند قيامك بشراء متطلباتك من الأجهزة الإلكترونية المختلفة، ويقدم هايبر لولو باستمرار باقات متنوعة من الخصومات والتخفيضات التي تبهر العملاء، وتمنحهم المزيد من التوفير في كل مرة يذهبون للتسوق داخل أروقة لولو هايبر ماركت، تستمر العروض من يوم الرابع والعشرين من شهر مارس حتى الخامس من أبريل. لولو ماركت ايكون واي فاي راوتر مشغل 4 كي مقابل 199 ريال بدلاً من 299 ريال احصل على وفر بقيمة مائة ريال.

اشترِ كاميرا بث اجتماعات ايكون مقابل 189 ريال بدلاً من 249 ريال واحصل على خصم بقيمة 60 ريال سعودي.

وصلة شحن متنوعة 3 في 1 يونيفرسال بقيمة 20 ريال بدلاً من 29 ريال. سماعة رأس يونيفرسال بسعر 15 ريال بدلاً من 32 ريال سعودي.

احصل على خصم بقيمة 26 ريال سعودي على محضر الساندويش من ايكون المعروض مقابل 39 ريال بدلاً من 65 ريال. عروض لولو يقدم هايبر لولو تخفيضات كبيرة على أجهزة اللاب توب والشاشات الذكية وغيرها من الإلكترونيات، يمكنك شراء تابلت ايكون واي فاي 10.1 بوصة مقابل 399 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم قدره مائتي ريال.

تخفيضات كبيرة على أجهزة اللاب توب والشاشات الذكية وغيرها من الإلكترونيات، يمكنك شراء تابلت ايكون واي فاي 10.1 بوصة مقابل 399 ريال بدلاً من 599 ريال بخصم قدره مائتي ريال. عرض على نوت بوك سيليرون سعة 128 جيجا مقابل 1049 ريال بدلاً من 1499 ريال بخصم قدره 450 ريال. أيكون يونيفرسال حامل تابلت مقابل 69 ريال بدلاً من 89 ريال بخصم عشرين ريال سعودي يحصل عليه المشتري. لولو هايبر ماركت نوت بوك 14 بنتيوم اتش بي يعمل بنظام تشغيل ويندوز 11، رامات 4 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا متاح مقابل 1999 ريال بدلاً من 2099 ريال.

احصل على جهاز اتش بي نوت 15 معالج انتل كور اي 5، رامات 8 جيجا وسعة تخزين 512 جيجا بايت مقابل 2849 ريال بدلاً من 2999 ريال. اتش بي نوت بوك 14 كور أي 5 احصل عليه مقابل 3249 ريال بدلاً من 3599 ريال ووفر 350 ريال سعودي. lulu hypermarket جهاز لاب توب مايكروسوفت سيرفيس جو كور أي 5 مساحة تخزين 128 جيجا مقابل 2999 ريال سعودي بدلاً من 3299 ريال احصل عليه ووفر مبلغ ثلاثمائة ريال.

اشترِ مايكروسوفت سيرفيس برو سعة 128 جيجا مقابل 3099 ريال بدلاً من 4599 ريال بخصم قدره 1500 ريال سعودي. أبل ماك بوك اير ام 1 احصل عليه مقابل 4299 ريال بدلاً من 4769 ريال بخصم 470 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات كبرى من لولو ماركت على الإلكترونيات lulu hypermarket - ثقفني

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