شوف عروض لولو ماركت أرخص اليوم بأقوى عروض رمضان 2022 في السعودية

أرخص عروض لولو ماركت اليوم ضمن موسم تخفيضات رمضان 2022 في السعودية، فرص ذهبية للتوفير على عروض الإلكترونيات من لولو هايبر ماركت lulu hypermarket، بحيث تضم العروض مجموعة متنوعة من المنتجات والأجهزة الإلكترونية الأساسية، والقطع الداعمة التي تسهل استخدام الكمبيوتر وأجهزة اللابتوب، إلى جانب أفضل القطع الإلكترونية التي توفر للمستخدم تجربة سلسة وسريعة للاتصال بالانترنت واستخدام مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، إلى جانب مشاهدة وتحميل الفيديوهات والبرامج المفضلة وإتمام الأعمال، وتسري العروض بدايةً من 22 مارس 2022 الحالي وحتى 5 إبريل 2022 المقبل، تعرفوا على تفاصيل العروض فيما يلي.

عروض لولو ماركت اليوم في السعودية

يحتاج مستخدمي الانترنت إلى سهولة وسرعة الولوج أثناء استخدام أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، لذلك يوفر لولو هايبر ماركت السعودية لعملائه مجموعة متنوعة من أجهزة الراوتر التي تدعم شبكة الجيل الرابع 4G، بالإضافة إلى الأجهزة الموسعة لنطاق شبكة الواي فاي، مما يحسن من جودة التقاط الأجهزة الذكية لشبكة الانترنت، وبالتالي ضمان إتمام الأعمال والولوج أسرع وهو من نوع تي بي لينك المشهورة بصناعة أفضل أجهزة الراوتر وموسعات النطاق أيضًا.

راوتر هواوي الجيل الرابع متوفر باللونين الأبيض والأسود بسعر 249 بدلًا من 349 ريال.

تي بي لينك راوتر ثنائي النطاق بسعر 99 بدلًا من 129 ريال.

لولو هايبرماركت عروض الالكترونيات

تعد الشاشات الذكية من افضل الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالشاشات التلفزيونية متعددة الوظائف والاستخدامات، وبالرغم من عدم توفر خيار الاتصال بجوجل لعرض أفضل البرامج المفضلة وتشغيل جوجل بجميع المميزات الخاصة به على الشاشات بمختلف أنواعها لتشغيل الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى بنوك الطاقة القوية ط، والتي تصلح للعمل على أغلب أجهزة الهواتف الذكية، وتضم العروض أيضًا وصلات Type C متعددة الاستخدامات بأسعار مناسبة ضمن عروض رمضان 2022 في السعودية.

بنك الطاقة من انكر بقوة 10000 مللي أمبير بسعر خاص 79 بدلًا من 129 ريال.

جهاز جوجل كروم كاست لتشغيل الوسائط المتعددة بجودة 4K بسعر حصري 299 بدلًا من 399 ريال.

وصلة نوع C من فيليبس بسعر 14 بدلًا من 22 ريال.

تابعوا معنا كل ما هو جديد في عروض السعودية في رمضان من مختلف متاجر السعودية، حيث نوافيكم بأجدد العروض وأقوى الفرص التوفيرية فتابعونا.