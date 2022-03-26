نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا بمناسبة شهر رمضان وخصومات كبرى على الأجهزة الكهربائية والهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا بمناسبة شهر رمضان وخصومات كبرى على الأجهزة الكهربائية والهواتف، يتوفر أريستون ثلاجة بلت إن 9.1 قدم بخار باللون الأبيض بسعر 4879 ريال بدلاً من 5699 ريال خصم 14%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 234 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى على الهواتف و الأجهزة الكهربائية.

خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن

يتوفر ال جي ثلاجة 17.9 قدم لينير كمبريسور باللون الفضي بسعر 3899 ريال بدلاً من 5899 ريال خصم 34%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 187 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن ال جي ثلاجة باب جانب باب 26.7 قدم إنفيرتر باللون الأسود بسعر 13999 ريال بدلاً من 25999 ريال خصم 46%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 669 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

عروض الهواتف اكسترا الكبرى

يتوفر آبل آيفون 12 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت بنفسجي بسعر 3199 ريال بدلاً من 4049 ريال خصم 21%، ضمن عروض شهر رمضان 2022 ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 490 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى آبل آيفون 13 برو ماكس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت ذهبي بسعر 4899 ريال بدلاً من 5199 ريال خصم 6% ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 235 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 490 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عروض رمضان 2022 اكسترا الكبرى هيتاشي غسالة حوضين سعة 10.5 كيلو باللون الأبيض بسعر 1629 ريال بدلاً من 2019 ريال خصم 19%، ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 78 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال، يتوفر سامسونج غسالة تعبئة أمامية سعة 9 كجم 1200 دورة باللون الفضي بسعر 2799 ريال بدلاً من 4849 ريال خصم 42%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك تقسيط المبلغ ودفع قسط شهري 134 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

خصومات الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر شارب تليفزيون 60 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 2699 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 129 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 179 ريال، يتوفر فيليبس تلفزيون 65 بوصة ذكي فائق الوضوح بسعر 3199 ريال بدلاً من 4999 ريال خصم 36% ضمن خصومات الشاشات اكسترا الكبرى، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 153 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 599 ريال ضمن عروض شهر رمضان 2022 اكسترا الكبرى.