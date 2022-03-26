نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف اسعار الجوالات في جرير والتخفيضات الرهيبة على طرازات أيفون من عروض رمضان في المقال التالي
أفضل اسعار الجوالات في جرير في عروض رمضان، عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية ينتظرون العروض التي ستقدمها jarir bookstore مكتبة جرير بمناسبة اقتراب شهر الخير واليمن والبركات رمضان، ولذلك يبحثون عن العروض الخاصة به خلال محركات البحث المختلفة، ولذل موضوع هذا اليوم سيكون عن أفضل العروض مكتبات جرير خلال شهر مارس 2022 وهي عروض شهر الخير.
عروض جرير ايفون والتنزيلات الموسمية لرمضان على كافة موديلات أبل أي فون
عروض جرير اليوم بالمملكة
مكتبات جرير من أقدم المكتبات في المملكة العربية السعودية والتي تم تأسيسها خلال السبعينات من القرن الماضي، وكان ذلك داخل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وكان في البداية ما هو إلى مكتبة صغيرة متخصصة في بيع الأدوات والمستلزمات المدرسية، ولكن الآن أصبح أكبر وأهم المكتبات في المملكة وأصبح بها مجموعة كبيرة من المنتجات المتميزة.
أفضل عروض الجوالات في جرير لشهر رمضان المبارك
تقدم مكتبات جرير خلال شهر مارس العديد من العروض بمناسبة شهر رمضان، وإليكم خلال هذه السطور بعض العروض:
- ايفون ١٢ جرير وعروض آيفون آبل 12 برو ماكس سعة 256 جيجابايت سعر 4999ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات آيفون آبل إكس أر السعة 64 جيجابايت سعره 2349 ريال سعودي.
- تقسيط جوالات جرير هاتف آبل آيفون 7 بلس سعة 128 جيجابايت سعره مناسب 2409 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير آبل آيفون 7 سعة 32 جيجابايت بسعر مميز داخل العرض 1749 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير جوال أبل آيفون 12 برو السعة الخاصة به 512 جيجابايت سعره 5499 ريال سعودي من بطاقة سامبا جرير.
- عروض جرير على الجوالات آبل آيفون 13 برو ماكس السعة الخاصة به 1 تيرا بايت سعره 7699 ريال سعودي من مكتبة جرير المدينة.
- كود خصم جرير آيفون آبل 12 برو ماكس سعته 512 جيجابايت بسعر 5899 ريال سعودي من مكتبة جرير اون لاين.
- التقسيط من جرير آبل آيفون ١٣ برو ماكس سعته 256 جيجابايت بسعر 5399 ريال سعودي من كود خصم مكتبة جرير.
- تخفيضات جرير تليفون محمول آبل آيفون اكس ار سعة 128 جيجابايت بسعر 3069 ريال سعودي من عروض مكتبة جرير للجوالات.
- عرض جرير هاتف آبل آيفون اكس السعة التخزينية له 256 جيجابايت بسعر 5039 ريال سعودي من جرير ايفون.
- جوالات مكتبة جرير جوال آبل آيفون اكس ار سعته 128 جيجابايت بسعر جيد جداً 2599 ريال سعودي من عروض جرير ايفون.
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