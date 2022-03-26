شوف عروض بنده الأسبوعية اقوى العروض والخصومات التى تصل لـ 50% بجميع الفروع

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يكون من الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، والتي تم بنائه وتشييده بعام 1979، كما أن هذه الشركة تعتبر من أهم الشركات الكبيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حتى أصبح السوق من إحدى الأسواق المركزية والتجارية والمالية أيضًا، وذلك لكي يتم بيع كافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويطلبها كل مواطن في السعودية إلى أن وفر السوق المستحضرات الغذائية والغير غذائية.

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عروض بنده الأسبوعية

يكون متوفر ومتواجد في هايبر بنده كافة المنتجات والمستلزمات التي يريدها ويطلبها كل مواطن في المملكة العربية السعودية، أما أن يكن من السلع الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونية أيضًا التي يقوم سوق بنده بتوفيرها، فيمكن أن يتم المنح والعرض لتلك الخصومات والعروض بالشكل الأسبوعي واليومي على كل المستلزمات والسلع إلى كل عملاء ومواطني المملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية سعر الهاتف من النوع شاومي ريد مي 9 أي سعة 32 جيجا بايت 2 جي رام يكون 369 بدلًا من 419 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم هاتف من النوع نوكيا سي 30 سعة 64 جيجا بايت يكون بسعر 489 بدلًا من 499 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية سعر الهاتف من النوع هواوي نوفا واي 60 سعة 64 جيجابايت 4 جي رام يكون 669 بدلًا من 699 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

خصومات بنده الأسبوعية الطاولة المدورة نوعها كوزموبلاست تكون بسعر 99 بدلًا من 169 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية سجادة صلاة المناسك تكون بسعر 44 بدلًا من 68 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية توصيلة الكهرباء مع عدد 2 يو اس بي وعدد 4 مخارج حجم 3 متر يكون سعرها 99 بدلًا من 142 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية سلة الرحلات من النوع كوزموبلاست يكون بسعر 33 بدلًا من 45 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية