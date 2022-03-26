نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أشتري كل مقاضيك مع عروض عبد الله العثيم بأقوى الخصومات بمناسبة رمضان في المقال التالي

عروض عبد الله العثيم مول تقدم أقوى الخصومات لفترة محدودة أو حتى نفاذ الكمية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحت شعار عروضنا تغنيك وتكثر مقاضيك في مارس التوفير حيث تعتبر مجلة عروض هذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير من سلسلة عروض مارس التوفير، كما تقدم فرصة عظيمة لكل عملائها القيمين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك وهي؛ طرس بطاقة سنابل الخير طريقك إلى الخير والتي يمكنك شراؤها بأكثر من طريقة سهلة وبسيطة كما يمكنك شراؤها أون لاين من خلال التطبيقات ويقوم التطبيق بتوصيلها إلى من تحب حتى باب منزله،ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أحدث عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية لهذا الأسبوع. أقوى عروض عبد الله العثيم مول للسلع الغذائية هذا الأسبوع: أرز بسمتي أبيض العائلة وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 69.95 ريال سعودي بدلاً من 83.95 ريال.

الوليمة أرز مزة بسمتي وزن الكيس 5 كيلو جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً 42.95 ريال.

وأقوى العروض على أرز الوليمة مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 64.95 ريال سعودي بدلاً 80.95 ريال. عرض ثلاث حبات قشطة مانا حجم 155 جرام بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً 14.25 ريال.

فراولة لاتينا مجمد وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 7.95 ريال سعودي بدلاً 10.95 ريال.

زيت زيتون هالي سعة 500 مل بسعر 12.95 ريال سعودي بدلاً 16.25 ريال.

وأقوى العروض على صدور دجاج لاتينا طرية وزن العبوة 2.5 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً 73.95 ريال. أقوى عروض العثيم الرمضانية للسلع الغذائية: لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 47.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي بدون عظم بسعر 39.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم حاشي بالعظم بسعر 32.95 ريال سعودي للكيلو.

مرتديلا امريكانا بقر بسعر 25.95 ريال سعودي للكيلو.

حمص الكسيح بالطحينة وزن واحد كيلو جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.

شبيهة جبن الزهار ملح خفيف بسعر 18.95 ريال سعودي للكيلو. عرض تمر إنتاج النخيل رطب سكري وزن 1000 جرام بسعر 12.95 ريال سعودي.

تمر تمارا سكري رطب وزن واحد كيلو جرام بسعر 11.95 ريال سعودي.

تمر الأصيل صقعي فاخر كيس وزن واحد كيلو جرام بسعر 15.95 ريال سعودي.

تمر إنتاج النخيل خلاص ذهبي وزن واحد كيلو جرام بسعر 8.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أشتري كل مقاضيك مع عروض عبد الله العثيم بأقوى الخصومات بمناسبة رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أشتري كل مقاضيك مع عروض عبد الله العثيم بأقوى الخصومات بمناسبة رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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