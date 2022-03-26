شوف عروض العثيم الجبارة وتخفيضات كبرى على الإلكترونيات othaim

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تشكيلة متنوعة من عروض العثيم على الإلكترونيات بأنواعها من الخلاطات، الأفران الكهربية، الميكرويف، التلفزيونات وعلامات تجارية مختلفة من أواني الطهي، كما توجد كثير من المنتجات الأخرى المتاحة ضمن عروض هذا الأسبوع من أسواق العثيم في أسبوعها الرابع على التوالي بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، ويمكن لكل من يريد شراء جهاز جديد من الأجهزة الكهربية أو الإلكترونيات التوجه إلى أقرب فرع من فروع العثيم داخل المملكة العربية السعودية لشراء كافة ما يحتاجونه من المنتجات المعروضة. عروض العثيم إذا كنت تفكر في اقتناء شاشة تلفزيون بخصم جيد اشترِ هذا الأسبوع ضمن عروض وتخفيضات أسواق عبد الله العثيم شاشة امبيكس سمارت مقاس 40 بوصة مقابل 599 ريال بدلاً من 899 ريال واحصل على توفير قدره ثلاثمائة ريال سعودي.

شاشة امبيكس سمارت مقاس 40 بوصة مقابل 599 ريال بدلاً من 899 ريال واحصل على توفير قدره ثلاثمائة ريال سعودي. شاشة سوبر جنرال ال أي دي مقاس خمسة وخمسين بوصة متاحة مقابل 1099 ريال بدلاً من 1699 ريال بخصم نقدي قيمته ستمائة ريال. وفر مع العثيم مول واحصل على خصم بقيمة 158 ريال عند طلب مقلاة هوائية بانيكس سعة 2.5 لتر مقابل 169 ريال بدلاً من 327 ريال.

واحصل على خصم بقيمة 158 ريال عند طلب مقلاة هوائية بانيكس سعة 2.5 لتر مقابل 169 ريال بدلاً من 327 ريال. حضري أنواع مختلفة من العصائر الطازجة باستخدام خلاط بانيكس 2 × 1 المعروض بسعر 69 ريال فقط بدلاً من 119 ريال للحبة. أسواق العثيم احصل على شاشة سهم ال أي دي سمارت مقاس 50 بوصة بسعر مميز جداً فقط 949 ريال سعودي بدلاً من 1499 ريال بخصم من العثيم مول قدره خمسمائة وخمسين ريالاً.

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قلاية أوكارينا بدون زيت سعة خمس لترات مقابل 199 ريال بدلاً من 559 ريال يوفر المشتري مبلغ 360 ريال سعودي. أعدي الأكلات المختلفة باستخدام قدر ضغط باصرة سعة 5 لتر لتوفير الوقت وطهي اللحوم في وقت أقل بجودة أكبر، متوفر الآن في أسواق العثيم بسعر 55 ريال فقط بدلاً من 89 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم الجبارة وتخفيضات كبرى على الإلكترونيات othaim - ثقفني

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