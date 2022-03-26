شوف عروض الخميس والسبت من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مجنونة وبنصف الثمن

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أحصلي على عروض الخميس والسبت من أسواق العثيم بأسعار مجنونة ونصف الثمن عروضنا تغنيك وتكثر من مقاضيتك، تسري العروض بجميع الفروع من يوم الخميس 24 مارس إلى يوم السبت 26 مارس أو حتى نفاد الكمية، يمكنكم تصفح البريوش عن طريق زيارة صفحتها الرسمية عن طريق الفيس بوك، أو من خلال الواتس أب أو زيارة أقرب الفروع. يتوافر بالعرض المميز خضروات وفواكه طازجة وأجهزة كهربائية إلكترونية، أدوات مطبخ. عروض الخميس والسبت من أسواق العثيم بأسعار مجنونة وبنصف الثمن شاشة سهم أل دي 4K سمارت ، 50 بوصة، بسعر 494.00 ريال بدلاً من 1499.00 ريال.

شاشة ARROW، سمارت4K، حجم الشاشة 65 بوصة، بسعر 1599.00 ريال بدلاً من 2199.00 ريال.

قلاية صحية من السيف سعة 9 لتر، بسعر 249.00 ريال بدلاً من 499.00 ريال.

ميكرويف السيف سعة 20 لتر، بسعر 229.00 ريال بدلا من 319.00 ريال.

حلة ضغط العربي ATC، سعر الحبة 249.00 ريال بدلاً من 399.00 ريال.

صانع طعام جيباس 4 قطع ×1 سعر الحبة 129.00 ريال بدلاً من 219.00 ريال.

قدر ضغط السيف سعة 9 لتر، بسعر 115.00 ريال بدلاً 175.00 ريال.

طقم طبخ هوم أواي 8 قطع، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 185.00 ريال.

طقم قدور نيو فلون 8 حبة + هدية طقم توزيع، بسعر 135 ريال بدلاً من 229.00 ريال.

قدر ضغط بلاكستون سعة 15 لتر، بسعر 99.00 ريال بدلاً من 182.00 ريال. عروض البقالة والسلع التمونية من العثيم كيلو بطاطس بسعر 1.95 ريال بدلاً من 2.75 ريال.

شيبسي برنجلز متنوع 2 قطعة × 200 جرام، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

كيل زنجبيل طازج، بسعر 4.95 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

كيلو حلاوة سادة من الجميل، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

صانسلك شامبو قوة ولمعان 400 ملل، بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

كيلو جبن فيتا دنماركي، 11.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال. أجهزة كهربائية من أسواق العثيم قطاعة خضار ماركة مولينكس، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

طباخة أرز ATC، سعة 1.8 لتر بسعر 69.00 ريال بدلاً من 110.00 ريال.

2 مقلاية رويال فورد مقاسات 22 سم، 28 سم، بسعر 42.00 ريال بدلاً من 68.00 ريال.

مضرب كهربائي كليك أون 2 مضرب، بسعر59.00 ريال بدلاً من 85 ريال.

عصارة حمضيات ATC، بسعر 39.00 ريال بدلاً من 59.00 ريال.

خلاط كوولين، سعر القطعة 69.00 ريال بدلاً من 110.00 ريال. عمر شويل - جدة عروض الخميس والسبت من أسواق عبد الله العثيم بأسعار مجنونة وبنصف الثمن - ثقفني

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