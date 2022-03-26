ينتظر كافة المسلمين في مختلف بقاع الأرض قدوم شهر رمضان فهو شهر الخير والبركة، حيث يتبادل فيه الأهل والأصدقاء والأقارب الزيارات وتكثر فيه العبادات والتقرب من الله عز وجل بصالح الأعمال، فهو شهر عظيم وشهر رحمة ومغفرة وخير لا حصر له على الأمة الإسلامية بأكملها، مما يدفع الكثيرين للبحث عن عبارات تهنئة شهر رمضان المبارك من أجل الاحتفال بقدومه.

عبارات تهنئة شهر رمضان المبارك

شهر رمضان من أهم وأبرز المناسبات الدينية عند جميع المسلمين حيث يتبادلون فيه التهاني عن طريق رسائل أو عبارات تهنئة بحلول هذا الشهر الكريم، فتنتشر العبارات والتهاني على كافة وسائل التواصل الاجتماعي تزامنًا مع اقتراب موعده وفقًا لما تم الإعلان عنه يوم 2 أبريل ولكن هذا الموعد غير النهائي نظرًا لأن هناك رؤية الهلال ستكون يوم 29 شعبان وسوف تؤكد الموعد أو يتم تغيره على حسب الرؤية، وجاءت العبارات الخاصة بالتهنئة على النحو التالي:

بقدم الشهر الكريم أسال الله أن يغسل قلبك ويثلج صدرك بالسكنية والطمأنينة وأن يبلغك هذا الشهر اللهم أمين.

ابعث سلامي وتهاني من الطير وأسبق جميع الناس وأهنيك من قلبي وكل عام وأنتم بألف خير.

نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا الرحمة تُغنينا عن رحمة من سواه.

أجمل رسائل تهنئة رمضان للأصدقاء

يرغب الكثيرين في إرسال التهاني بقدوم شهر رمضان المبارك سواء للأصدقاء أو الأحباب أو الأقارب، فهو شهر الخير والذي يتبادل الأشخاص فيه الكثير من الأمور الجيدة، كما يقوم الأشخاص بعمل العديد من الخيرات في هذا الشهر المبارك، ولكن يبحثون عن أجمل رسائل للتهنئة بشهر رمضان الكريم: