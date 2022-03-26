نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022| والسحب الجديد 500 ألف دولار في المقال التالي
عمر شويل - جدة في مفاجأة جديدة من مفاجآت مسابقة الحلم 2022، وبعد ساعات من إعلان اسم الفائز على سحب جائزة الـ 150 ألف دولار أمريكي، أعلنت المسابقة رسميًا عن الجوائز الجديدة التي سيتم السحب عليها خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا جوائز المسابقة في شهر رمضان الكريم، والتي سيتم تقلي طلبات الاشتراك فيها من الآن، فقد تحدد أن يتم السحب على جائزتين وليس جائزة واحدة، تتمثل الجائزة الأولى في حلم الأسرة على قيمة نصف مليون دولار أمريكي، في حين ستكون الجائزة الثانية بقيمة ربع مليون دولار مخصصة لبناء منزل جديد للفائز بها على غرار جائزة منزل الأحلام السابقة.
الاشتراك في مسابقة الحلم
جدير بالذكر أن الفائز العُماني بجائزة الـ 150 ألف دولار، كان قد تم سحب اسمه على الفوز بجائزة 100 ألف دولار فقط، إلا أنه بسبب اشتراكه أكثر من مرة سابقًا ومحاولاته المتكررة، تم رفع قيمة الجائزة، في حين يتم الاشتراك على السحوبات الجديدة المقبلة بنفس طرق الاشتراك الأساسية، سواء من خلال الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، أو إرسال الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم على نفس الرقم، مع ضرورة الإجابة بشكل صحيح على سؤال أو أسئلة المسابقة التي تصلك بعد تفعيل الاشتراك.
كما يُمكن الاشتراك أيضًا من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية، أو عبر المشاركة في الموقع الرسمي للمسابقة، وفي حالة عدم وجود اسم دولتك بين أرقام الاتصالات، يُمكن الاتصال من الرقم الدولي الموحد.
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العماني عيسى بن عايل الفارسي يفوز بجائزة 150 ألف دولار من مسابقة الحلم
الحلم غيّر حياتك
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— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb)
العماني عيسى بن عايل الفارسي يفوز بجائزة 150 ألف دولار من مسابقة الحلم— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) March 25, 2022
الحلم غيّر حياتك
شارك الآنhttps://t.co/V8X6g4doyE#صدى_الملاعب #MBC1
اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIPhttps://t.co/gdqhxdwfyk@Dream_MBC pic.twitter.com/Z7WA5Re4Br
أسماء الفائزين حلم 2022
أما فيما يخص أسماء الفائزين في مسابقة الحلم الجديدة هذا العام 2022 في السحبين اللذين تم السحب عليهما حتى الآن، فهما:
- الفائز الأول: حامد احمد اللحياني من المملكة العربية السعودية، وكان حلم الجائزة التي بلغت قيمتها 150 ألف دولار أمريكي بتاريخ 24 فبراير” (بناء مسجد، بناء منزل، الزواج).
- الفائز الثاني: عيسى بن عايل بن راشد الفارسي من سُلطنة عُمان بجائزة بلغت قيمتها 150 ألف دولار أمريكي أيضًا بتاريخ 24 مارس، وكان حلم الجائزة (تأمين مستقبل أولاده – علاج).
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