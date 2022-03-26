تنظيف المقلاة المحروقة والملتصق عليها الدهون العنيدة فقط بمكون أساسي رخيص

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تنظيف المقلاة المحروقة والملتصق عليها الدهون، الآن وفي ظل وجود أنواع عدة من صابون الاواني الا أن البعض مازال يتبع الوصفات المعتادة التي عرفها منذ الأزل من أجل أن يتمكن من إزالة الأوساخ الموجودة من المقلاة أو في أي إناء يرغب في تنظيفه، لهذا قررنا أن نعيد عليكم أهم هذه الوصفات في بعض السطور من أجل أن يتذكر البعض كيفية استخدامها.
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وصفة البيكربونات لتنظيف الطاسة
لقد تمكنت البيكربونات من القضاء على أقسى الدهون الموجودة، حيث أن استخدامها بالشكل الصحيح يؤدي إلى استعادة الطاسة وجعلها نظيفة كما كانت، وذلك عن طريق القيام بالآتي:
- إحضار ملعقة كبيرة من البيكربونات.
- إحضار ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.
- إحضار مقدار قليل من الماء.
- وضع كافة المكونات على الطاسة ولكن يجب أن نبدأ بوضع البيكربونات.
- نترك هذا الخليط لمدة نصف ساعة على الطاسة وبعد ذلك نبدأ باستخدام الليفة المخصصة للأواني وجلي الطاسة ومن اول مرة سوف ترى كم الأوساخ الخارجة من الطاسة.
معلومات مهمة
سوف نحيي معكم بعض المعلومات التي كان يتبعها الكثيرين من أجل تنظيف الأواني والتي كانت تعد من الأمور الشائعة منذ القدم، واهمها:
- كانت امهاتنا بعد أن تستخدم الفرن البلدي وتنتهي من الخبيز، كانت تأتي بالطاقة الغير نظيفة وتضعها داخل الفرن في الجزء الأسفل المتواجد به بقايا التراب المشتعل وتتركه لمدة زمنية معينة.
- بعد ذلك تقوم بإخراجها وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتلاحظ عودة الجمعة الجديدة للطاسة من جديد.
- كما أشارت العديد من سيدات البيوت أن أكثر الأمور التي تصعب غسل وتنظيف الطاسة هو وجود دهون صلبة على سطح المقلاة تجعل أمر تنظيفها بالطرق المعتادة صعب.
- أيضا الوصفات التي تم ذكرها في هذا المقال فهي آمنة للغاية ولا تسبب أي ضرر بالإنسان.
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