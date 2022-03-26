احدث صور تهنئة رمضان باسمك 2022 مجانا تصميم من اختيارك

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عمر شويل - جدة صور تهنئة رمضان باسمك 2022 مجانا ، تكثر في رمضان الحسنات والمغفرة فهو شهر الرحمة، الشهر الذي ينتظره الجميع لفضله العظيم وفوائده حيث تتعدد فوائد الصيام من حيث الجهة الدينية والجهة الصحية أيضا فهو يساعد على تحسين عمليات الهضم ومعالجة أمراض الأمعاء وأيضا ينشط الذاكرة ويحمي من الإصابة بالزهايمر إلى جانب كونه يقرب من الله وتزيد به الصدقات وتكثر الزيارات فتتعزز المودة بين الناس، ويشتهر رمضان بصلاة التراويح وصلاة التهجد فهن جزء لا يتجزأ منه يقبل عليهما كل مسلم لفضلهما الكبير.

فوائد الصوم وفضل رمضان

يكسبنا رمضان الحسنات ففيه تتضاعف الحسنة بشكل كبير وتنتشر البهجة والسعادة في أرجاء العالم ونجد جميع المنازل فرحه بقدوم الشهر المعظم، تتزايد العزائم ويجتمع الأقارب والأصدقاء على الموائد سواء على الإفطار أو في السحور وتتعالى ضحكات الأطفال فرحين بالفوانيس والأجواء الرمضانية المبهجة، كما نجد أن المشاحنات بين الناس تقل حي تسلسل الشياطين في شهر رمضان المعظم ويتعايش الجميع في هدوء وسعادة، كما تفتح أبواب الرزق ويسعى الكثيرين إلى إخراج الصدقات وزكاة رمضان التي يمكن أن تخرج في أي يوم على مدار الشهر ولكن قبل صلاة عيد الفطر.

يعتبر الصيام صحة حيث أنه يقي الإنسان من الإصابة بالكثير من الأمراض إلى جانب كونه يقل فيه شرب السجائر ويكثر فيه شرب الماء لهذا يزداد الإنسان صحة، ويساعد ذلك على تحسين حالة الكلى والمخ، بالإضافة إلى أن فضل الصوم عظيم من الناحية الدينية حيث أنه ركن من أركان الإسلام كما أن للصائمين مكانه عظيمة في الجنة، وأيضا للصائم عند إفطاره دعوة لا ترد، إذا فإن للصوم فوائد عديدة أهمها التقرب إلى الله عز وجل.

صور تهنئة رمضان باسمك 2022 مجانا

يجتمع الأصدقاء في رمضان للاحتفال وتتبادل البيوت أطباق الحلوى والأكلات الشهية فرمضان شهر الخير والبر والإحسان، كما نجد أيضا في رمضان يتخلص الكثيرين من السمنة المفرطة نظرا لأنه ينظم الوجبات ويساعد في التخلص من الوزن الزائد ولكن في حالة عدم الإكثار من الحلوى بعد الإفطار، وتتعدد مظاهر الاحتفال برمضان المعظم حيث نجد الشوارع مليئة بالزينة الرمضانية ذات الأشكال المبهجة والألوان الزاهية مثل الأحمر والأزرق، ونجد الأطفال يلعبون بالفوانيس التي تصدر إضاءة جميع مع الأغاني الرمضانية التي اشتهر بها شهر رمضان مثل وحوي يا وحوي، رمضان جانا والكثير من الأغاني الجميلة المبهجة.

صلاة التراويح

تعتبر صلاة التراويح جزء هام من أجزاء شهر رمضان فيحرص عليها معظم المسلمين فإن قضائها يكسب الحسنات ويذهب السيئات خاصة إن كانت في جماعة فيختم فيها الإمام أجزاء القرآن على مدار الشهر فما أعظم أجرها، كما أن صلاة التهجد لها فضل عظيم أيضا وتبدأ في أخر عشرة أيام من شهر رمضان المعظم، يسعد الجميع في رمضان وتنتشر الزينة في كل مكان ونجد الاحتفالات الرمضانية تختلف من منزل إلى أخر، ويعظم اجر مصلين صلاة التراويح عند الله فلهم مكانه عظيمة في الجنة ولهم حياة كريمة في الدنيا.

فضل ليلة القدر

تتميز ليلة القدر بأنها خير من ألف شهر الليلة التي تنزل بها الملائكة بأذن ربها لتفقد أحوال المسلمين ويغفر فيها الله لجميع المستغفرين، ويجدر بالذكر أنها ليلة فردية من العشر ليالي الأخيرة من شهر رمضان، تلك الليلة من يدركها يدخل الجنة أن كان صائما مستغفرا مصليا، فالله ييسر على عبادة ويقبلهم تحت رحمته، لهذا يسعى الكثيرين إلى التعبد في تلك الليالي لأن الليلة لم تعرف بعينها ولكنها يمكن أن تكون ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان أو الثالث والعشرين وربما غير ذلك.

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