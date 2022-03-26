طرق تنظيف السجاد بالملح بدون ماء للتخلص من البقع وبدون دعك أو تعب

طرق تنظيف السجاد بالملح، من الجدير بالذكر أن تنظيف السجاد يعتبر من الأمور الصعبة بصورة كبيرة للغاية بالنسبة للعديد من السيدات خصوصا إذا كان لون السجاد فاتح أو إذا كانت السجادة ذات مقاس كبير للغاية كما يجب الإشارة أن تنظيفها في المغسلة الخاصة بها في تنظيف السجاد ولكن الأسعار تكون غالية للغاية لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة فعالة للغاية في تنظيف السجاد بدون مجهود نهائيا وبدن ماء أيضاً، حيث يمكنكم تنظيف السجاد على الناشف بمكون واحد وهو الملح تابعوا معانا كافة التفاصيل الخاصة بهذه الطريقة خلال السطور القادمة.

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طريقة تنظيف السجاد بالملح

كما ذكرنا لكم سابقا أن عملية التنظيف السجاد صعبة للغاية ولكن تجربة الملح في تنظيف السجاد لن تحتاج إلى مجهود ولا مشقة أيضا في تنظيف السجاد لذلك نوفر لكم طريقة فعالة وسهلة للغاية من أجل تنظيف السجاد بالملح،

طريقة استخدام الملح في التنظيف

في البداية يجب عليكم إحضار المكنسة الكهربائية ويتم كنس السجادة بها أولا بشكل جيد.

ثم يتم إحضار الملح ويجب عليكم توزيعه على السجادة وخاصة في المنطقة التي يتواجد بها بقع قومي بوضع كمية أكبر.

ثم يجب عليكم ترك الماء لمدة ساعة كاملة ثم قومي بإحضار قطعة قماش خشنة قومي بحكه جيدا على المنطقة التي يتواجد بها بقعة.

ثم يتم تمرير المكنسة الكهربائية مرة أخرى على السجادة سوف تجدين أن البقعة قد تم إزالتها نهائيا بدون حك ولا ماء..

ثم يجب عليكم إحضار قطعة قماش مبلولة ثم يجب تمريرها على السجادة مرة أخري من أجل التنظيف.

استخدامات الملح في التنظيف

يعتبر الملح من المنظفات الآمنة التي لها العديد من الاستخدامات: