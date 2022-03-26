شوف ثلاثة أيام فقط على انتهاء عروض لولو هايبر ماركت Lulu الرمضانية على الأجهزة والسلع الغذائية

تتميز مجموعة لولو هايبر Hyper Lulu بتقديم أقوى العروض الرمضانية المميزة على كافة أنواع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسرة خلال شهر رمضان، كما بالفروع خصومات خاصة على أسعار كثير من السلع والمنتجات الأخرى، والتي سوف نستعرضها مع حضراتكم اليوم بكل التفاصيل من مجلة لولو الأسبوعية من اليوم 26 مارس، وحتى نفاذ الكميات خلال شهر شعبان.

عروض لولو هايبر ماركت الرمضانية في المملكة العربية السعودية

توجد في كل فروع لولو ماركت Lulu market كثير من الخصومات المميزة المذهلة على أسعار كافة أنواع المأكولات المعلبة وغيرهم، ومنهم: خصم خاص على سعر قشطة نادك مميزة المذاق، وخصم آخر منهم على سعر زيت الزيتون العضوي الممتاز من Nadac، وعرض آخر منهم على سعر عصير نادك، وخصم آخر منهم على سعر كريمة الخفق والطبخ من نادك، وغيرهم من خصومات على أسعار الجبنة الكريمية الشيجر القابلة للدهن من نفس الماركة المميزة، وغيرهم من عروض على أسعار الزبدة الغير مملحة الطرية من نادك.

تنزيلات عدة اليوم بكل فروع لولو اليوم ولآخر شهر شعبان

توجد بفروع لولو ماركت الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية كثير من الخصومات الحصرية المميزة، ومنها: خصم خاص على سعر صدور الدجاج الطرية ونقانق الدجاج من دو، وغيرهم من خصومات على أسعار أسماك الروبيان للطبخ العادي، وخصم آخر منهم على سعر ملوخية مونتانا، وغيرهم من خصومات على أسعار لحم الغنم السعودي المفروم، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار عبوات الفراولة المجمدة من مونتانا، بالإضافة إلى عبوات الجبنة الموتزاريلا المبشورة من نفس الماركة المميزة، وعرض آخر منهم على سعر اللبنة التركية من بينار.

خصومات خاصة اليوم من لولو ماركت بالمملكة العربية السعودية

توجد أيضاً بفروع لولو السعودية كثير من الخصومات على أسعار الأجهزة الكهربائية المختلفة وخاصة الشاشات والإلكترونيات، ومنهم: خصم خاص على سعر شاشة سامسونج الذكية من جوجل عالية الوضوح، وخصم آخر منهم على سعر شاشة سوني Sony الذكية بأحجامها المختلفة، وهذا مع العرض المميز منهم على سعر شاشات هاير Hair المميزة إل اي دي سمارت.