طريقة فعالة لتنظيف طاسة القلي بسهولة وبدون مجهود.. ستعود لامعة كأنك اشتريتها الآن

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طريقة فعالة لتنظيف طاسة القلي، اليوم أصبح بإمكانك الاستغناء عن كافة الطرق المتبعة والغير مجدية التي كنت تستخدمها حينما ترغب في تنظيف الطاسة المحروقة، وبعيدا عن استخدام الدعم والإرهاق البدني في تنظيف الطاسة دون إيجاد أي نتيجة فنحن اليوم سوف نوفر لكم طريقة مبسطة وسهلة من أجل أن تتمكن من تنظيفها بكل سهولة وفي وقت قياسي.
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خلطة جبارة لـتنظيف طاسة القلي المحروقة
لكل ست بيت نفسها تحصل على طاسة نظيفة وخالية من الأوساخ هذه الوصفة التي يمكنك تطبيقها بكل يسر، حيث أنها تستلم توافر هذه المكونات فقط:
- إحضار نصف كوب من الماء.
- إحضار نصف كوب من الخل الأبيض.
- إحضار نصف ملعقة من ملح الليمون.
- إحضار نصف ملعقة من الكركديه ويجب أن يكون جاف.
طريقة تحضير الخلطة واستخدامها
- عليك إحضار إناء واسع ونضع فيه كلا من الماء والخل.
- ننزل بالملح المخصص والسابق تحضيره إلى المكونات السابقة.
- بعد ذلك نضع الكركدية على هذا الخليط، وننتظر حتى يغلي بشكل كلي.
- نحضر الطاسة التي نرغب في تنظيفها ونضعها في هذه الوصفة لمدة ربع ساعة حتى تبدأ الرواسب في الذوبان والظهور في الماء.
- القيام بغسل الطاسة بالماء جيدا.
نصائح
- يجب عدم استخدام الطاسة بشكل خاطئ مما يؤدي إلى تسبيب العديد من الحروق فيها والتي يصعب إزالتها.
- عدم تعريض الطاسة إلى نار عالية حتي لا تتلف.
- المواظبة على تنظيف الطاسة بشكل دوري ومستمر منعا لتراكم الدهون والزيوت عليها ويصعب غسلها.
- يمكنك الاستعانة بيكربونات الصوديوم من أجل تنظيف الطاسة فهو أثبت فاعليته في تفوير الدهون المترتبة على سطحها بشكل سهل وقوي.
- يمكنك استخدام الماء المغلي والملح فقط في عملية التنظيف ولكن يجب أن يتم غلي الطاسة قبلها في هذا المحلول لمدة نصف ساعة.
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