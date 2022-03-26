نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أجمل وأجدد رسائل تهنئة شهر رمضان المبارك 1443 مبارك عليكم الشهر الكريم في المقال التالي
بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان يزداد البحث بشكل كبير للغاية، عن رسائل تهنئة الشهر الكريم لتبادلها مع الأهل والأحباب والأصدقاء، حيث يرغب الجميع في تهنئة الغير بالشهر الكريم فهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يهنئ المسلمين والصحابة بقدوم شهر رمضان، ويعتبر شهر رمضان هو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، والتقرب من الله وإقامة الشعائر المختلفة من الأمور المهمة جداً في هذا الشهر، وهذا للفوز بالفرصة العظيمة التي يمنحها الله تعالى للمسلمين، وهذا حتى يصلحوا أنفسهم ويتقربوا من الله، ونوافيكم في السطور التالية باقة مختارة من أفضل رسائل تهنئة شهر رمضان 1443.
تهنئة شهر رمضان 1443
أيام قليلة ويهل علينا أعظم شهور السنة، فشهر رمضان مليء بالخير واليمن والبركات، وهو من الشهور المباركة والتي لها فضلاً عظيمة عند الله، والجميع كباراً وصغاراً ينتظرون شهر رمضان على أحر من الجمر، فالشهر مليء بروحانيات مرتبطة به فقط، ويكثر فيه من صلة الأرحام والتجمعات العائلية وغيرها، ويتنافس فيه الجميع مع بعضهما على الأعمال الصالحة، فكلاً منا يعمل جاهداً ليحظى بتلك الفرصة العظيمة للتقرب من الله والرجوع إليه.
رسائل تهنئة شهر رمضان المبارك 1443
يستعد الجميع في تلك الأيام لاستقبال شهر رمضان، وأبرز الاستعدادات التي يحرص الجميع عليها تبادل التهنئة مع الأهل والأصدقاء والأحباب، وأصبحت طريقة التهنئة الأكثر استخداماً هي الرسائل النصية المكتوبة عبر الفيس بوك أو الواتس وغيرها، وإليكم أجمل مسجات تهاني شهر رمضان:
- يارب يا رحمان يا منان بلغ قارئ الرسالة رمضان وأجعله يزهي حسنا وسط الجنان.
- الله يزيد هالوجه المنور نور ويعطيه من حلا الحور ويبلغه رمضان وهو مسرور.
- لأحلى قمر عطر وزهر مع كرت يقول. رمضان مبارك قبل كل البشر.
- باقة أزهار وورد وسلة بخور وعود وكل عام ورمضان عليكم يعود.
- يسعدك ربي يا سيد الكل وكل رمضان بالفرحة يطل وتهنئة خاصة لك قبل الكل.
- باقة أزهار وورد وسلة بخور وعود وكل عام ورمضان عليك يعود.
- ابعث سلامي مع الطير واسبق الكل والغير وأقول لك كل رمضان وأنت بخير.
- بلغك الله الشهر ورفه عن الأمة القهر وأكرمك بليلة القدر وأسعدك مدة الدهر.
- غسل الله قلبك بماء اليقين وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وبلغك شهر الصائمين.
- أتمنى أكون أنا أول مفتون يرسل تهنئة ويقول مبروك الشهر الكريم يا أحلى عيون.
مسجات تهاني رمضان 2022
- بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.
- أقر الله عينك في رمضان بلذة الأسحار وصحبة الأخيار ورحمة وجنة الأبرار.
- كلها أيام وليالي ومنعك عن الأكل يا الغلي المرسل رمضان.
- ربي أحبه فأحفظه ألا يعصيك وأجعل عمله يرضيك وأغفر له يوم يأتيك.
- أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسى الجبال أن يبلغك رمضان وأنت في أحسن حال.
- أحلى ما في رمضان ثلاثة كثرة الخيرات وتبادل الزيارات، وقارئ تلك الكلمات.
- أهديك عطر الورد وألوانه وأرسل جواب أنت عنوانه وأهنيك بقدوم رمضان وأيامه.
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