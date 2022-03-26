أهمية إضافة كمية من الخل في الغسالة لصيانة الغسالة وأفضل تنظيف

أهمية إضافة الخل في الغسالة، أثبتت الكثير من التجارب أن الخل يعمل على تنظيف الغسالة بشكل كبير، حيث أن الغسالة يصدر عنها روائح كريهة وغير محببة، وذلك أمر طبيعي بسبب تراكم الأوساخ المتبقية من الملابس في الغسالة وهذه الاوساخ بمرور الوقت تصبح رائحتها نفاذة وغير مقبولة، لذا نحن الآن في هذا المقال سوف نوفر لكم شرح مبسط للتنظيف الجيد للغسالة.

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خطوات تنظيف الغسالات بشكل صحيح

سوف نشير في النقاط القادمة الطريقة الصحيحة التي تمكنك من تنظيف الغسالة بشكل سليم، والتخلص من جميع الرواسب العالقة بالغسالة، بالإضافة إلى الروائح النافذة:-

إحضار نصف زجاجة من الخل ووضعها في الدرج المخصص لصابون التنظيف. القيام بضبط الغسالة على أعلى درجة بحيث تجعل الغسالة تدور أكثر من مرة فتتخلص من كافة الشوائب الموجودة بها. أيضا يمكنك تنظيف الغسالة من الخارج عن طريق استخدام قطعة من القماش ويتم وضعها في الماء وعمرها جيدا، ومسح الغسالة من الخارج لكي تتخلص من كافة الأوساخ المطبوعة على الغسالة من الخارج.

التنظيف بالخل

يمكنك الاستعانة بالخل من أجل تنظيف الغسالة بشكل كبير، وذلك عن طريق اتباع هذه الخطوات:-

عليك إحضار كوب واحد من صودا الخبز.

إحضار كوب من الخل الأبيض، ويتم وضع هذه المكونات على بعضها البعض في المكان المخصص لوضع المسحوق الخاص بغسيل الملابس.

هذه الوصفة تساهم في القضاء على الجير الموجود في الغسالة، وذلك لأنه يعد مقشر جيد كما أنه يقضي على كافة الروائح الغير محببة والتي تصدر من الغسالة نتيجة الماء والصابون الغير نظيف، أيضا الخل له قدرة على إضفاء لمعة جيدة للغسالة تجعلها جديدة؛ كما أن هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن اتباعها لكي يتم تنظيف الغسالة بشكل أسهل وأسرع.