شوف أقوى العروض الرمضانية من مجله العثيم الأسبوعية لفترة محدودة

تتميز مجموعة العثيم ماركت بتقديم أفضل العروض الحصرية على أسعار الكثير من السلع والمنتجات الرمضانية والغير رمضانية بأفضل الأسعار وأجود الماركات الموجودة بالأسواق، حيث لديهم مجموعة من أجود أنواع المنتجات الغذائية بالإضافة إلى العديد من المنظفات والمعطرات المنزلية، كما بالفروع خصومات خاصة على أسعار مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وغيرهم، وسنوفيكم تفاصيل كل هذه العروض.

عروض العثيم هايبر ماركت الرمضانية في المملكة العربية السعودية

توجد مجموعة ضخمة من العروض الحصرية اليوم بكل فروع العثيم ماركت من منتجات غذائية، ومنها: خصم خاص على سعر الفواكه المشكلة من ليبيز، وعرض آخر منهم على سعر شرائح الأناناس من ليبيز، وغيرهم من خصومات على أسعار شيبس برينحلز أوريجينال، وخصم آخر منهم على سعر عبوات ذرة لييز الحبة الكاملة، وخصم آخر منهم على سعر فاصوليا ليز المطبوخة بالصلصة، وخصومات أخرى منهم على أسعار شبيهة الجبنة الشيدر من البقرة الضاحكة، وخصومات على أسعار كورن فليكس كيلوجز، وعلى سعر عسل النحل الطبيعي من لانجيز.

عروض العثيم اليوم من مجلته الأسبوعية Al othaim

نستكمل مجموعة عروض العثيم اليوم على المنتجات الرمضانية من مجلته الأسبوعية، ومنهم: خصم خاص على سعر سمن مازولا النباتي، وخصم آخر منهم على سعر رقائق الشوفان الكاملة من هناء، وغيرهم من خصومات على أسعار حليب انكور دايجستيف بلس، وخصم آخر منهم على سعر شيرة هيرشيز بالشكولاتة، وخصم آخر منهم على سعر حليب بوني المكثف المحلى السائل، وعرض آخر منهم على سعر شكولاتة هيرشيز مع رقائق الحليب.

تنزيلات أخرى بفروع العثيم ماركت الموجودة في السعودية

توجد مجموعة ضخمة من العروض اليوم بمجلة العثيم الأسبوعية اليوم، ومنهم: خصم مميز على سعر حليب المراعي، وغيرهم من عروض على أسعار زبدة المراعي الطبيعية، كما في الماركت خصم خاص على سعر زيت الزيتون البكر الممتاز من المراعي، وعرض آخر منهم على سعر سمن المراعي، وعلى سعر سمن المراعي، وعلى الجبنة الكريمية القابلة للدهن Al marai، وخصم آخر منهم على سعر الزبادي اليونانية من المراعي، وغيرهم.