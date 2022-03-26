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دومًا ما تتضايق ربات المنزل من وجود طاسات القلي السوداء والحلل المحروقة، ويقومون بغسلها كثيرًا للتأكد من نظافتها دون جدوى، والأصعب من هذه الطاسات هو الأنواع ذات المعدن الألمونيوم، ولكن من خلال مقالنا التالي سنساعدكم في تنظيفها وتخلص من بقع الحروق بكافة أدواتكم المنزلية المستخدمة في الطهي، ليصبحح لديكم النفسية الرائعة لطهي أجمل الوصفات دون قلق. طرق تنظيف طاسة القلي الطريقة الأولى نحتاج إلى: عصير الليمون.

ملح الليمون.

كركديه.

مياه.

قشر الليمون. طريقة التطبيق في قدر كبير نضع المياه وباقي المكونات.

ترك المزيج حتى يبدأ بالغليان.

وضع الطاسة المراد تنظيفها بالقدر.

تركها بداخل القدر لمدة لا تقل عن النصف ساعة.

إخراج الطاسة من القدر عند ملاحظة تقشر الدهون من على الطاسة.

إزالة الدهون باستخدام المعلقة المعدنية أو سكين.

تكرار العملية حتى التخلص من كافة الدهون.

غسلها بالمياه والصابون.

تجفيفها. الطريقة الثانية نحتاج إلى: بيكربونات الصوديوم.

خل. طريقة التطبيق وضع بيكربونات الصوديوم في الطاسة المراد تنظيفها.

وضع مناديل خاصة بالمطبخ على الطسة.

إضافة الخل.

ستلاحظين حدوث فوران.

انتظري حتى يهدأ.

مسح الخليط باستخدام المنادل.

غسلها بالمياه والصابون.

تجفيفها. الطريقة الثالثة وضع المياه في الطاسة وتركها على النار حتى تغلي.

رفعها من على النار وتركها لتهدأ قليلًا.

غسلها بالمياه والصابون.

فركها بالسلك للتخلص من البقع.

تجفيفها. طرق تنظيف آثار الحرق على الأواني من الخارج يمكن استخدام الوصفات السابقة على كافة أنحاء الطاسات من الخارج دون فرك أو دعك.

كما يمكن استخدام تلك الوصفات الخاصة بالتخلص من الحروق في البوتجاز والفرن، وتلميع العديد من الأواني المنزلية التي قد

تكون تعرضت للحرق أو النار بشكل مباشر دون قصد، وكافة الطرق المقدمة آنفًا جميعها بمكونات طبيعة للحفاظ على صحة وسلامة أفراد الأسرة. عمر شويل - جدة الخلطة الجبارة بدون فرك تنظيف طاسة القلي المحروقة وإزالة أصعب البقع في دقيقتين - ثقفني

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