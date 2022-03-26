نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنظيف شفاط المطبخ بكل سهولة وبطريقة مضمونة في المقال التالي
تنظيف شفاط المطبخ، الكثير من ربات المنزل تقوم في الوقت الحالي بالكثير من أعمال التنظيف المنزلي استعدادا للشهر الكريم، ومن تلك المهام تنظيف شفاط المطبخ وهو يعتبر من أصعب المهام المنزلية وذلك لأنه يجتمع عليه الكثير من الروائح والأتربة وبداخله وذلك يتسبب في تواجد الروائح الكريهة للمطبخ ويكون مصدر إزعاج لربات المنزل.
تنظيف شفاط المطبخ بكل سهولة وبطريقة مضمونة
الكثير من الأشخاص لا يعلمون إن هناك فلتر لتنقية الأتربة والشوائب متواجد داخل كل شفاط، لذلك لابد من تنظيف الفلتر والشفاط بشكل دائم مرة بالشهر، وعند ترك الشفاط دون تنظيف يتسبب ذلك في تراكم الدهون بسطح الشفاط.
طريقة تنظيف الشفاط بالمنزل وخلطة جبارة
عدم نظافة الشفاط تؤدي أيضا لصعوبة تنقية الهواء المتواجد بالمطبخ وسحبه ومن الممكن أن يتعطل بسبب تراكم الدهون على المحرك الرئيسي، وفيما يلي سنعرض طريقة تنظيف الشفاط بكل سهولة.
مكونات خلطة تنظيف الشفاط
- كوب كبير خل أبيض.
- حلة ألمونيوم بها ماء مغلي.
- كوب من صودا الخبز.
تنظيف الشفاط من الدهون
- نضع الخل وصودا الخبز في حلة الماء المغلي.
- نفك الفلتر والشفاط ويوضع في الحلة لمدة ساعتين متواصلين ليتفاعلوا مع المكونات.
- نلاحظ بعد مرور الوقت إن الدهون والشحوم العالقة بالفلتر زالت وبدأت بالذوبان.
- نقوم بفرك الشفاط والفلتر بالفرشاة والماء الساخن.
- نخرج الشفاط والفلتر من الماء الساخن ونتركهم حتى يجفوا تماما ويتركوا بالهواء لمدة نصف ساعة.
- نقوم بتركيب الشفاط مرة أخري بالمطبخ.
ملحوظة: هناك بعض النصائح الهامة التي لابد من الاهتمام بها عند القيام بتنظيف الشفاط الكهربائي ومن ضمنهم يجب فك الشفاط قبل تنظيفه كي لا يصاب من يقوم بتنظيفه بالصعق الكهربائي، أقوي مادة تتفاعل مع الدهون وقادرة على إزالتها هي صودا الخبز، وأن ننتظر حتي يجف الشفاط والفلتر تماما قبل تركيبه.
تنظيف الشفاط الكهربائي بالدقيق
- يمكن تنظيف الشفاط الكهربائي باستخدام الدقيق الأبيض وذلك من خلال نقع مروحة الشفاط بالدقيق لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك نقوم بفرك الشفاط بالدقيق للتخلص من الدهون العالقة به ونقوم بشطفه بالماء البارد ويترك ليجف ثم يعلق مكانه.
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