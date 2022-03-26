مكون عضوي سحري.. ضعيه في المطبخ للقضاء على الصراصير والنمل نهائيا بدون مبيدات كيميائية

الصراصير والناموس من أكثر الحشرات المزعجة التي تظهر في البيت وخاصة في المطبخ وذلك بسبب الرطوبة التي تتراكم على الحوائط في المطبخ وتعد من عوامل جذب الحشرات وتنجذب ايضا بسبب ترك الاطعمة المختلفة غير مغطاه, ويبحث الكثير ممن يعانون من وجود حشرات مختلفة بكيمات كبيرة في المنزل عن طريقة طبيعية للتخلص منها وتكون بديلة ويمكن الاستغناء بها عن السوائل الجاهزة التي تكون رائحتها نفاذة وتسبب الازعاج, وخلال المقال التالي سنطرح حل طبيعي للتخلص من اي حشرات موجود في البيت بشكل نهائي.

خليط الشطة القوي للتخلص بشكل نهائي من أي حشرات موجودة في البيت

تسبب الحشرات العديد من الاضرار في البيت منها نقع العديد من الأمراض عند سقوطها على الأكل وتسبب تلف في الاثاثات وتسبب الحساسية لدي الكثير من الاشخاص وتهيج في الجلد ولذلك يرغب الكثير في معرفة خلطة قوية وفعالة للتخلص من الحشرات الموجود في البيت, وتعد خلطة الشطة من الخلطات التي تساعد في التخلص من الحشرات بجميع انواعها ويتم تحضيرها بوضع معلقة من السكر ومعلقة من الشطة ومعلقة من بودرة الخيار ومعلقة قرنفل مطحون ويوضع عليهم كوب ماء وتقلب كل المكونات معا ويتم رش منها في جميع الاماكن التي توجد بها الحشرات بشكل يومي وسيتم التخلص من الحشرات فور استخدام هذه الوصفة.

طرق طبيعية فعالة في التخلص من الحشرات

وصفة العسل من الوصفات التي تجذب الحشرات وخاصة الناموس والذباب ويتم تحضيرها بوضع معلقة عسل في كوب ويوضع عليها معلقتين من الخل ومعلقة بيكربونات صوديوم ويتم وضع ثلاث أرباع الكوب ماء ويقلب كل منهم معا وتوضع الكوب في اي مكان موجود به حشرات ويجذب العسل الموجود في الخليط الحشرات تجاهه وبالتالي يتم القضاء عليها. البصل من المكونات التي تسبب رائحته اختناق للحشرات حيث يتم استخدامه مع القرنفل وهو من المكونات المعروفة بتأثيرها القوي على الحشرات بسبب رائحته القوية ويتم احضار نصف بصلة وعمل ثقوب بها ويوضع بها كمية من فصوص القرنفل وتوضع في المكان الموجود به حشرات لطردها والتخلص منها نهائي.