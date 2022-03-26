أكواد على الهاتف خارقة …..وظيفة رائعة في الهاتف لم تكن تعرف بوجودها من قب

أصبح الكثير منا يمتلك هاتف محمول وفي كل الأوقات ولكن هناك بعض الوظائف التي يجهلها الكثير منا في الهاتف ولا يستفيدون منها حيث للهاتف فوائد لا تعد ولا تحصى إذا استخدم بالطريقة الصحيحة والتي تتيح للأفراد بعض المميزات الرائعة والمفيدة وسوف نعرض في هذا المقال الطريقة السهلة للاستفادة من تلك الإمكانيات.

الوظائف الرائعة الموجودة في كل هاتف محمول

●أولًا عن الضغط على *#06# فإن هذا الكود مهم جدًا فعند ضياع أو سرقة هاتفك فيظهر لك عن طلب تلك الكود رقم تعريف هاتفك فيمكن الاحتفاظ برقم التعريف وإذا تم ضياع هاتفك يمكن للشرطة الحصول عليه بسهولة عن طريق رقم التعريف.

●ثانيًا يمكن أن نطلب *#30# يمكن لهذا الكود معرفة الشخص الذي يتصل بك إذا قام بغلق هاتفه قبل ذلك أم لا ولكن هذه الوظيفة متاحة لهاتف ايفون فقط.

● ثالثًا عند الضغط على كود *#*#4636#*#* يظهر لك إذا كان هناك شبكات انترنت في المكان أم لا وشحن بطاريتك فيمكن التعرفة على حالة البطارية ودرجة حرارتها وهل هناك فيروسات في الهاتف أم لا ويمكن لأي هاتف الاستفادة من تلك الخاصية سواء هاتف اندرويد أو ايفون.

●أما عند طلب كود *33*# يمكنك حظر جميع المكالمات الصادرة للهاتف إذا كنت في اجتماع مثلًا أو لا ترغب في أن تزعجك بعض المكالمات ولكن هذه الميزة متوفرة لدى هاتف ايفون فقط ويمكن الغاء تلك الخاصية عن طريق الضغط على *33#pin#

●إذا كنت ترغب في إعادة ضبط مصنع لهاتفك بدون الحاجة إلى أي خطوات وبكل سهولة لهاتف اندرويد يمكنك الضغط على كود *#*#7780#*#*.

●يمكن استخدام كود *٣٣٧٠# لتحسين شبكة الاتصال ولكن يجب توخي الحذر لأن تكرار هذا الرمز يضعف من عمر البطارية ولكن هذا الرمز متاح لمن يملك موبيل ايفون فقط.