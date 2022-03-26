خلطات منزلية لتنظيف الكنب والانترية من الاوساخ بدون مجهود في دقايق

خلطات منزلية لتنظيف الكنب والأنتريه، إن تنظيف الأنتريه من الأشياء التي تصعب على ربة المنزل تنظيفها بالماء في المنزل لأنها لا تضمن تجفيفها داخل المنزل ومع دخول شهر رمضان الكريم تبحث معظم ربات البيوت عن طرق لتنظيف الكنب والأنتريه على الناشف وبدون ماء، وفي السطور القادمة سوف نقدم لكي عدة طرق لتنظيف الكنب والأنتريه بدون ماء وبدون الحاجة لتجفيفه في الهواء وفي نفس الوقت تجعل رائحة الكنب والأنتريه جميلة جدا.

مكونات وطريقة تنظيف الأنتريه بماء الأكسجين:

1 لتر من الماء.

معلقة كبيرة من ماء الأكسجين.

معلقة كبيرة من داوني منعم الأقمشة.

معلقة كبيرة من سائل غسيل الأطباق.

فوطة قطنية أو فايبر صغيرة.

في وعاء كبير نضع الماء ثم الأكسجين والدواني وسائل تنظيف الأطباق، وبواسطة الفوطة الصغيرة التي نقوم بغمسها في الخليط ونمسح بها الأنتريه، وسوف تلاحظين أن الأوساخ والبقع قد أزيلت نهائيا.

مكونات وطريقة تنظيف الأنتريه بالفانليا:

كوب من بيكربونات الصوديوم.

5 كيس من الفانليا.

مكنسة كهربائية.

نقوم بإحضار زجاجة ونضع بها بيكربونات الصوديوم ونضيف إليها الفانليا ونقوم برج الزجاجة جيدا حتى تمتزج البيكربونات مع الفانليا، ثم نقوم برشها على كنب الأنتريه ونتركه لمدة ربع ساعة، ثم نحضر المكنسة الكهربائية ونقوم بتركيب القطعة المخصصة للأنتريهات بها ونقوم بشفط البيكربونات الصوديوم والفانليا من الأنتريه.

مكونات وطريقة تنظيف الأنتريه بالخل:

نصف كوب من الخل.

نصف كوب من بيكربونات الصوديوم.

نصف كوب من برسيل جل.

نصف كوب من الداوني.

فرشة تنظيف الملابس الناعمة.

قبل البدء في التنظيف نقوم بتنظيف الأنتريه من الأتربة بواسطة قطعة قماش بها ماء ومعصورة جيدا، وفي وعاء صغير نقوم بإضافة البيكربونات الصوديوم وثم نضيف الخل والبرسيل جل والداونى ثم بعد إزالة الأتربة نقوم بغمس فرشاة تنظيف الملابس الناعمة في الخليط ونقوم بغسل الأنتريه بها، وسوف تلاحظين مدى نظافة الأنتريه، وإذا كانت تربيعات وشلت الأنتريه ذات سوستة وكفر متحرك فيمكنك نزعهم ووضعهم في الغسالة على برنامج ماء بارد ووضع عليهم ملح ليمون وكلوركس ألوان ومعلقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم وتغسل في الغسالة.