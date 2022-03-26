نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتلميع الخشب من الاتربة والدهون في دقايق في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات لتلميع الخشب والموبيليا، تنظيف وتلميع خشب الموبيليا وخشب دواليب المطابخ من ضمن مشاكل التنظيف التي تواجه ربة المنزل عند التنظيف وتشغل تفكيرها وتظل تبحث عن وصفات وخلطات لتنظيف وتلميع الخشب ولكن من اليوم لن تبحثي كثيرا ولن تحتاري مرة أخرى فسوف أقدم لكي عدة وصفات فعالة ومجربة لتلميع جميع أنواع خشب الموبيليا وخشب دواليب المطابخ.

مكونات وطريقة تلميع الخشب بالشاي:

كوب من الشاي العادي بدون سكر.

زجاجة مزودة ببخاخ.

قطعة قماش قطنية.

يعتبر الشاي مكون فعال لتلميع أي نوع خشب لإحتواءه على أكسيد الكربون سنقوم بعمل كوب من الشاي ولكن بدون سكر ونصفي الشاي من التفل ونضعه في الزجاجة البخاخ ونقوم برش الخشب بالشاي وبواسطة القماشة القطنية يتم مسح الموبيليا وسوف تلاحظين أن الخشب يلمع كالجديد تماما وإذا كان الخشب عليه بقع أو دهون كخشب دواليب المطابخ سوف تصلح معه هذه الوصفة قومي برش الشاي على أماكن الدهون وامسحيها بالقطعة القطنية وسوف تختفي الدهون والبقع فورا.

مكونات وطريقة تنظيف الخشب بالخل:

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف كوب من الخل الأبيض.

زجاجة مزودة ببخاخ.

قطعة قماش قطنية.

من المعروف أن زيت الزيتون عالي الكثافة ومن المواد التي تغذي الخشب وتحافظ عليه من التلف وسنحضر زجاجة فارعة مزودة ببخاخ ونضع بها زيت الزيتون والخل ونرجها جيدا في كل مرة يتم الرش فيها ليبقى تمازج الخل والزيت سويا، ونرش على القطعة القطنية ونقوم بمسح الخشب، ولكن قبل هذه الخطوة يجب أن نكون قد نظفنا الخشب من الأتربة.

مكونات وطريقة تنظيف الخشب بالبرفان:

نصف كوب من الخل.

نصف كوب زيت الزيتون.

نصف كوب من عصير الليمون المصفى.

زيت برفان خام.

قطعة قماش قطنية.

زجاجة مزودة ببخاخ.

نحضر الزجاجة ونضع فيها الخل وزيت الزيتون والذي تعرفنا على فوائده في السطور السابقة ونقوم بتصفية عصير الليمون من أي شوائب ونضعه عليهم

ثم نضع زيت البرفان بأي رائحة تفضلينها ونرج الزجاجة جيدا ثم نقوم بمسح الأثاث وستحصلين على أثاث لامع وجديد مع رائحة عطرة لمنزلك تدوم لأيام.