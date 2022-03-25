شوف عروض اكسترا اكسسوارات الجوال والإلكترونيات أوفر عروض رمضان 2022 من extra السعودية

أوفر عروض اكسترا اكسسوارات الجوال والإلكترونيات لكل محبي التسوق أون لاين من خلال موقع اكسترا الإلكتروني، تضم عروض رمضان 2022 في السعودية مجموعة كبيرة من المتاجر السعودية الكبرى، والتي تهتم بعرض أفضل التخفيضات والخصومات ومن ضمنها معارض اكسترا المنتشرة بأنحاء المملكة، بحيث تتيح الفرصة للمستخدم للاختيار ما بين العديد من الأجهزة الإلكترونية الأساسية، وتنضم سماعات البلوتوث اللاسلكية والسماعات السلكية بالإضافة إلى كابلات الشحن السريع وكابلات التوصيل الإلكترونية، والتي تصلح للعديد من أنواع وفئات الهواتف الذكية المختلفة، كما يضمن متجر اكسترا أقل سعر لعملاء التسوق أون لاين، وعملاء التسوق من فروع اكسترا المختلفة، تعرف على المزيد حول تفاصيل العروص المختلفة فيما يلي.

عروض اكسترا اكسسوارات الجوال

تعد منتجات ابل ايربودز من أفضل الإلكترونيات فيما يتعلق باكسسوارات الجوال الخاصة بأجهزة أبل، ولذلك يعرضها متجر اكسترا السعودية بأسعار خيالية، كما يعرض السماعات المختلفة من حيث القوة والالقدرة على التحمل، إلى جانب القلم الإلكتروني المصنف ضمن الجيل الثاني، والذي يعمل على أغلب أجهزة ابل الذكية.

ابل ايربودز مع غطاء ببشحن متوفر باللون الأبيض بسعر 699 ريال.

عرض ابل ايربودز ماكس سماعات فون باللون الفضي بسعر 2099 ريال.

ابل قلم من الجيل الثاني متوفر باللون الأبيض بسعر 649 ريال.

سماعة رأس فيليبس عازلة للضوضاء بسعر 399 ريال.

اكسترا تخفيضات الإلكترونيات

يعتمد الملايين من العملاء السعوديين على التسوق في موسم التخفيضات، مما يسهل عليهم المهمة دون تعب أو مشقة، فقط بضغطة زر واحدة بإمكانك الوصول إلى تفاصيل العروض والمنتجات والمقارنة بينهما من حيث الجودة والسعر، ولذلك تنضم للعروض أجهزة التابلت المتعددة من حيث المواصفات والإمكانيات التقنية، وذلك بالإضافة إلى السعر المتفاوت وفقًا لما يناسب العملاء.

تابلت هواوي ميت باد 10.95.11 + 199 ريال.

هواوي ميت باد 9.7.10 + واي فاي 32 جيجا باللون الأزرق بسعر 599 ريال.

سامسونج جالاكسي تاب إيه 10.5 بوصة + ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت، متوفر باللون الوردي الذهبي بسعر 1049 ريال.

نوكيا تي 20 تابلت 10.36 بوصة، مزود بواي فاي ومتوفر باللون الأزرق بسعر 749 ريال.

الكاتيل ميني تابلت 2 مقاس 7 بوصة بسعر خاص لفترة محدودة 359 ريال.

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