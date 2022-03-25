نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات بن داوود تتجاوز نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى 7 ابريل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بن داوود تتجاوز نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية و الهواتف حتى 7 ابريل، حيث يتوفر بيبي ليس مكواة الشعر بسعر 199 ريال بدلاً من 275 ريال خصم 28%، يتوفر عرض خاص على بيور باور حلاقة الشعر 6 في 1 بسعر 19 ريال، يتوفر مولينكس خلاط يدوي سعة 200 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 45%، يتوفر براون خلاط يدوي سعة 450 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 34% ضمن عروض بن داوود على الأجهزة و الهواتف.

خصومات بن داوود تتجاوز نصف الثمن

يتوفر مولينكس خلاط كهربائي بسعر 99 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 53%، يتوفر ضمن عروض بن داوود نصف الثمن إمبيريال ماكينة حلاقة الشعر للمرأة بسعر 59 ريال بدلاً من 115 ريال خصم 49%، يتوفر ضمن عروض مارس على الأجهزة الكهربائية كي أون فرن كهربائي سعة 2000 وات 45 لتر بسعر 299 ريال بدلاً من 380 ريال خصم 22%، يتوفر عرض خاص على جانو عجانة هايبر بلس سعة 1200 وات 7 لتر 5 سرعات بسعر 349 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود

يتوفر مولينكس مطحنة قهوة بسعر 99 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 45%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود بي أند دي غلاية كهربائية سعة 1800 وات 1.8 لتر بسعر 79 ريال بدلاً من 119 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن خصومات نصف الثمن مارس 2022 إمبيريال موقد كهربائي متعدد الاستخدام سعة 2000 وات بسعر 159 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 47%، يتوفر بي أند دي صانعة رغوة الحليب سعة 550 وات بسعر 149 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 25%.

عروض مارس و ابريل بن داوود

يتوفر بي أند دي ميزان مطبخ الكتروني بسعر 49 ريال بدلاً من 79 ريال خصم 38%، يتوفر ضمن عروض مارس 2022 قدر ضغط ستانلس ستيل سعة 8 لتر بسعر 209 ريال بدلاً من 319 ريال خصم 35%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود تيفال طقم قدور 5 قطع بسعر 185 ريال بدلاً من 349 ريال خصم 47%، كما يتوفر عرض خاص على أيباد اير حجم 10.9 بوصة تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت بسعر 2399 ريال.

عروض الهواتف بن داوود

يتوفر عرض خاص على ديل لاب توب حجم 15.6 بوصة إنتل كور آي 3 بروسيسور كور اي 3 سعة 4 جيجا رام بسعر 1669 ريال، كما يتوفر ضمن عروض الهواتف بن داوود عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 52 اس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام كاميرا 32+12+64 ميجا بيكسل بسعر 1449 ريال، يتوفر اورينو سماعة بلوتوث بسعر 39 ريال بدلاً من 55 ريال خصم 29%، يتوفر عرض خاص على اوبيرا بنك طاقة mAh 10000 بسعر 59 ريال و 16800mAh بسعر 89 ريال، يتوفر توشيبا سماعة بلوتوث بسعر 59 ريال بدلاً من 87 ريال خصم 32% ضمن عروض مارس بن داوود.